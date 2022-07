大紐約區華人教育基金會 頒發17名華裔獎學金

獲獎學生與基金會理事、會長李德怡(左圖前排右三起)、紐約社社長張宗智、主題演講者施吉宣合影。(記者牟蘭/攝影)

第17屆大紐約區華人教育 基金會獎學金頒獎典禮,14日晚在法拉盛喜來登大飯店舉行,17名優秀華裔學子獲頒獎學金;世界日報紐約社社長張宗智代表世報捐贈款項給基金會,由會長李德怡代表接受。

李德怡表示,這筆獎學金將為學子提供經濟支持,鼓勵他們追逐夢想,用愛心待人,學成後回饋社區。(記者牟蘭/攝影)

大紐約區華人教育基金會會長、世報執行董事李德怡說,不少獎學金得主都是第一代移民,甚至是家中首位大學生,在疫情期間堅持服務社區,反對仇恨亞裔 犯罪,為社區發聲;她指,這筆獎學金將為學子提供經濟支持,鼓勵他們追逐夢想,用愛心待人,學成後回饋社區。

張宗智恭喜獎學金得主,並感謝各界的支持,鼓勵他們日後繼續追求卓越,「回饋」社區。(記者牟蘭/攝影)

張宗智恭喜獎學金得主,並感謝各界的支持;他說,大紐約區華人教育基金會獎學金自2005年創始,「2005年出生的孩子,今年17歲,若可申請大學,今年也可能是在座其中某一位獲獎者」。

張宗智說,這項獎學金有三層意義,第一是每年都有優秀華生接捧得獎,象徵著華人重視教育的「傳承」,第二他感謝李德怡對這項獎學金的投入與用心,獲得各企業與個人的「認同」,第三是獲獎學生將到大學深造,日後繼續追求卓越成就,成為社會有益的一份子,期待他們日後能「回饋」社區。

施吉宣作為主講嘉賓鼓勵獲獎學生勇敢追夢,創造歷史。(記者牟蘭/攝影)

United Hospital Foundation主席施吉宣(Anthony Shih)作為主講嘉賓鼓勵獲獎學生,他說,過去三年中,新冠疫情帶來致命疾病與心理健康危機,犯罪率上升,以及仇恨亞裔犯罪四起,但同時醫護英雄堅守前線以及民眾自發保護社區等,帶來正面影響;他鼓勵獲獎的華生為夢想而戰,「因為你是亞裔,沒有什麼挑戰不能克服」。.

2022年大紐約區華人教育基金會獎學金學生得主合影。(記者牟蘭/攝影)

2022年大紐約區華人教育基金會獎學金雲吞食品成就獎學金學生得。(記者牟蘭/攝影)

17名獲獎學生中,有七人獲得優秀學生獎學金(Merit Scholars of 2022 Chinese Dollars),一名獲得麥鳳娟紀念獎學金(2022 Salina Mai Memorial Scholarship),一人獲紐約人壽獎學金(New York Life Scholarship),八名獲雲吞食品成就獎學金(Wonton Foods Achievement Scholarship);獎學金將在學生就讀大學期間逐年發放。

獲獎的17名學生都已被美國各大高校錄取,包括將入讀史丹福大學(Standford University)的陳昊、入讀耶魯大學(Yale University)的邱奕旋、劉旖宵與盧心藍、多倫多大學(University of Toronto)的王欣欣、約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)范程程、麻省理工學院(MIT)的施天響、陳敏與Grace Zhou 、喬治城大學(Georgetown University)的陳玉昕、普林斯頓大學(Princeton University)的吳舒慧、賓州大學(University of Pennsylvania)的倪彬瑩與鄭嘉怡、喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)的鄭佩珊、羅斯-豪曼理工學院(Rose-Hulman Institute of Technology)的趙文霆、柏克萊加州大學(UC Berkeley)的高鄭皓與紐約大學(NYU)的王麗薇。

波士頓首位女性及少數族裔市長吳弭(Michelle Wu)與紐約市議會第20選區首位華裔女性市議員黃敏儀(Sandra Ung),通過視訊恭喜本屆獎學金得主,感謝大紐約區華人教育基金會獎學金為學子提供經濟支持。

2022年大紐約區華人教育基金會獎學金學生得主獲嘉獎。(記者牟蘭/攝影)

2018年的大紐約華人獎學金得主,今年從大學畢業,三位學生代表伍新明、賴嘉晴與譚豔珍當日也出席,與學弟妹慶祝這一時刻。