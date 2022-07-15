大紐約區華人教育基金會 頒發17名華裔獎學金

獲獎學生與基金會理事、會長李德怡(左圖前排右三起)、紐約社社長張宗智、主題演講者施吉宣合影。（記者牟蘭／攝影）

第17屆大紐約區華人教育 基金會獎學金頒獎典禮，14日晚在法拉盛喜來登大飯店舉行，17名優秀華裔學子獲頒獎學金；世界日報紐約社社長張宗智代表世報捐贈款項給基金會，由會長李德怡代表接受。

李德怡表示，這筆獎學金將為學子提供經濟支持，鼓勵他們追逐夢想，用愛心待人，學成後回饋社區。（記者牟蘭／攝影）

大紐約區華人教育基金會會長、世報執行董事李德怡說，不少獎學金得主都是第一代移民，甚至是家中首位大學生，在疫情期間堅持服務社區，反對仇恨亞裔 犯罪，為社區發聲；她指，這筆獎學金將為學子提供經濟支持，鼓勵他們追逐夢想，用愛心待人，學成後回饋社區。

張宗智恭喜獎學金得主，並感謝各界的支持，鼓勵他們日後繼續追求卓越，「回饋」社區。（記者牟蘭／攝影）

張宗智恭喜獎學金得主，並感謝各界的支持；他說，大紐約區華人教育基金會獎學金自2005年創始，「2005年出生的孩子，今年17歲，若可申請大學，今年也可能是在座其中某一位獲獎者」。

張宗智說，這項獎學金有三層意義，第一是每年都有優秀華生接捧得獎，象徵著華人重視教育的「傳承」，第二他感謝李德怡對這項獎學金的投入與用心，獲得各企業與個人的「認同」，第三是獲獎學生將到大學深造，日後繼續追求卓越成就，成為社會有益的一份子，期待他們日後能「回饋」社區。

施吉宣作為主講嘉賓鼓勵獲獎學生勇敢追夢，創造歷史。(記者牟蘭／攝影)

United Hospital Foundation主席施吉宣(Anthony Shih)作為主講嘉賓鼓勵獲獎學生，他說，過去三年中，新冠疫情帶來致命疾病與心理健康危機，犯罪率上升，以及仇恨亞裔犯罪四起，但同時醫護英雄堅守前線以及民眾自發保護社區等，帶來正面影響；他鼓勵獲獎的華生為夢想而戰，「因為你是亞裔，沒有什麼挑戰不能克服」。.

2022年大紐約區華人教育基金會獎學金學生得主合影。（記者牟蘭／攝影）

2022年大紐約區華人教育基金會獎學金雲吞食品成就獎學金學生得。（記者牟蘭／攝影）

17名獲獎學生中，有七人獲得優秀學生獎學金(Merit Scholars of 2022 Chinese Dollars)，一名獲得麥鳳娟紀念獎學金(2022 Salina Mai Memorial Scholarship)，一人獲紐約人壽獎學金(New York Life Scholarship)，八名獲雲吞食品成就獎學金(Wonton Foods Achievement Scholarship)；獎學金將在學生就讀大學期間逐年發放。

獲獎的17名學生都已被美國各大高校錄取，包括將入讀史丹福大學(Standford University)的陳昊、入讀耶魯大學(Yale University)的邱奕旋、劉旖宵與盧心藍、多倫多大學(University of Toronto)的王欣欣、約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)范程程、麻省理工學院(MIT)的施天響、陳敏與Grace Zhou 、喬治城大學(Georgetown University)的陳玉昕、普林斯頓大學(Princeton University)的吳舒慧、賓州大學(University of Pennsylvania)的倪彬瑩與鄭嘉怡、喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)的鄭佩珊、羅斯-豪曼理工學院(Rose-Hulman Institute of Technology)的趙文霆、柏克萊加州大學(UC Berkeley)的高鄭皓與紐約大學(NYU)的王麗薇。

波士頓首位女性及少數族裔市長吳弭(Michelle Wu)與紐約市議會第20選區首位華裔女性市議員黃敏儀(Sandra Ung)，通過視訊恭喜本屆獎學金得主，感謝大紐約區華人教育基金會獎學金為學子提供經濟支持。

2022年大紐約區華人教育基金會獎學金學生得主獲嘉獎。（記者牟蘭／攝影）

2018年的大紐約華人獎學金得主，今年從大學畢業，三位學生代表伍新明、賴嘉晴與譚豔珍當日也出席，與學弟妹慶祝這一時刻。