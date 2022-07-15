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布碌崙第20學區 擬增100個特教學生座位

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙第20學區宣布新增100個特殊孩童名額。圖為紐約市公校。(Getty Images)
布碌崙第20學區宣布新增100個特殊孩童名額。圖為紐約市公校。(Getty Images)

擁有眾多華裔學生的布碌崙(布魯克林)第20學區近期宣布，將在未來兩年內為接受特殊教育的孩子增加100個座位，以緩解校園擁擠問題。

第20學區包括貝瑞吉、波羅園(Borough Park)、戴克高地、以及日落公園南部的學校，除華裔學生最集中外，也被喻為是全市最好學區之一，而該學區也包括來自75學區，即是全市範圍內專收有特殊需要的學生，大多是患有自閉症、認知遲緩、情緒或感覺障礙、多重殘疾的學童。

學區指出，目前該學區特教生的名額嚴重短缺，但隨著新校舍的建立和使用，具體情況會獲得改善；其中322初中正在86街650號籌建中，另前址為教會學校的72街1514號也在維修當中，兩所公校預計在2024年建成，帶來超過100個特教生名額。

學區教育總監普雷托(David Pretto)則表示，上任後意識到滿足特殊學生是優先考量；這些弱勢學生更需要受到關注，在緩解名額短缺後，來自該區的學生就能入讀接近他們住處的當地學校，父母也無需擔憂孩子們要搭乘公共交通工具奔波到其他學區上課。

學區委員會主席斯托(Stephen Stowe)說，為特殊教育爭權的人向來知道，當地的特殊學生急需更多服務來緩解家庭的各種負擔，「這是個很好的案例，家長的訴求終於被聽見」。

市議員紀思庭(Justin Brannan)表示，這全要感謝家長一直以來不懈發聲，終於引起當局聆聽家長的需求，才帶來積極的結果，學區致力於提供優質的學習環境，非常期待公校建成，家長和學生能夠從中獲益。

學區 教育總監 公校

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