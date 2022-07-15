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紐約高房價地段 華埠社區排第九

記者張心／紐約報導
繼紐約市曼哈頓近日平均月租首次上漲至5000元，房價也隨之急速飆升。 (記者張心／攝影)
繼紐約市曼哈頓近日平均月租首次上漲至5000元，房價也隨之急速飆升。 (記者張心／攝影)

根據房地產業研究公司PropertyShark數據統計，2022年第二季度，紐約市房價格最貴社區的售價中位數增長77%，其中，布碌崙(布魯克林)曼哈頓灘(Manhattan Beach)和皇后區牙買加莊園(Jamaica Estates)的售價更增長達100%。

繼紐約市曼哈頓近日平均月租首次漲至5000元，房價也隨之急速飆升，其中全市排名前十的高房價地段中，有七個在曼哈頓，華埠社區也榜上有名(名列第九)。

該房地產研究公司將全市最貴社區進行排名，其中曼哈頓中城哈德遜廣場(Hudson Yards)、下城翠貝卡(Tribeca)和蘇活區(Soho)居前三位，房產價格為300萬元及以上；儘管哈德遜廣場價位較去年同期下降了10%，中位數由571萬降至513萬元，但仍不妨礙其位列全城房價榜首。

排名第二的翠貝卡地區，房價中位數達347.7萬元，但高房價伴隨的是走低的成交量，今年第二季度共有72宗交易，相比去年同期下降了21%。名列第三的蘇活區房價中位數為345萬元，根源在於該地區售出的房屋面積比往年增大，從而影響了最新季度的售價。

曼哈頓華埠在房價榜單排名第九位，房價中位數165萬元，僅次於布碌崙著名旅遊景點Dumbo區的203萬元。

全市排名前十的高房價地段中，有七個在曼哈頓。（記者張心／攝影）
全市排名前十的高房價地段中，有七個在曼哈頓。（記者張心／攝影）

與往年數據不同的是，布碌崙曼哈頓灘房價在最新季度比去年同期暴增146%，使之躍升為全市第29個最昂貴的社區，房價中位數由去年的43.9萬升至108.5萬元；而皇后區的牙買加莊園房價的增長率也高達121%，在全市排名44位，房價中位數由41.8萬提升到92.3萬元，成為全市高檔社區價格增長第二快的區域。

自2021年末開始，全市租金和房價因各種原因開始猛漲，疫情趨緩、學校開學、重回辦公室等原因，都使得紐約市房地產市場重現生機。

房價 曼哈頓 布碌崙

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