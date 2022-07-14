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布碌崙8大道華社運動場將維修

記者顏潔恩╱紐約報導
紀思庭公布好消息，8大道華人經常使用的運動場將進行人工草坪維修。(取自其臉書)
紀思庭公布好消息，8大道華人經常使用的運動場將進行人工草坪維修。(取自其臉書)

布碌崙(布魯克林)華人廣泛使用的8大道運動場，因人工草坪缺乏維修而嚴重損壞，之後更因經新冠疫情影響推遲維修工程；選區包括當地的市議員紀思庭(Justin Brannan)日前宣布，近期終於推動維修工程，一個月左右完工，給社區帶來嶄新的運動場。

位於8大道交65街的Quaker Parrot Field運動場，是當地各族裔民眾的主要運動場所，繁榮華埠總會更是每年多個季節使用該場地進行青少年足球、棒球訓練班；該場地距離上次鋪設人工草坪已是12年前，經多年的使用早已損壞，許多民眾抱怨在操場上奔跑時容易造成摩擦，草皮磨成細粉，影響運動。

紀思庭表示，本來早已獲得市長辦公室撥款94萬元，且通過設計和採購等程序，在去年7月就能動工，但因疫情導致拖延；目前再三催促下，當局終於宣布將於18日(周一)開始施工，約需一個月左右，這期間將停止公眾使用。

華人家長陳女士指出，孩子常在該運動場活動，殘破的草皮導致衣服和鞋子都是塑料碎末，清洗不易，對這個新消息感到欣慰，「希望工程可以按時完工，孩子們可早日使用嶄新的運動場」。

疫情 8大道 華人

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