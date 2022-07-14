「東西之間」交響音樂會 20日林肯中心演出

「東西之間」交響音樂會第二季，將於20日回歸林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳。(主辦方提供)

由中國對外文化集團有限公司文化品牌「中華風韻」打造的「東西之間」交響音樂會第二季，將於20日(周三)回歸林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳(Alice Tully Hall)；由多位華裔 音樂家攜中西方名曲佳作登台表演，為觀眾帶來全新感受。

此次音樂會中，觀眾可一睹多位在世界舞台冉冉升起的青年演奏家、演唱家風采，包括陳其鋼的鋼琴協奏曲「二黃」、趙季平的第一小提琴協奏曲和王世光的「長江之歌」；由著名華裔指揮家張弦，帶領成立百年的新澤西交響樂 團，以及小提琴家周穎、鋼琴家郭紫堯、男高音郁永釗和女高音Esther Maureen Kelly共同呈現。

其中「二黃」，巧妙運用中國京劇中的音樂素材，演奏者郭紫堯曾在數十個國家的著名音樂廳演出；第一小提琴協奏曲，則是趙季平醞釀十年的心血之作，從旋律到結構都將中華文化沁潤其中，演繹這部作品的是小提琴家周穎，有豐富的獨奏和室內樂演出經歷。

此外，音樂會節目還包括融合郭思達創作的舞劇「朱鹮」配樂，和張渠創作的舞劇「孔子」配樂的「中華風韻組曲」，亦有西方經典音樂，像科普蘭的「阿巴拉契亞之春」和威爾第的「飲酒歌」等。

對於即將指揮這場「東西之間」音樂會，新澤西交響樂團現任音樂總監、華裔指揮家張弦表示，她非常期待這場中西音樂精粹匯合的中華風韻音樂會。獨奏藝術家郭紫堯、周穎以及男高音郁永釗和女高音Esther Maureen Kelly，都是當今國際舞台上知名的藝術家；「這是很難得的機會，讓聽眾通過對音樂的體驗，增強彼此歷史和文化上的交流和相互理解。」

此次音樂會，將於20日晚7時30分，在林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳演出，更多資訊及購票，可上網https://www.lincolncenter.org/home查詢。