我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞西南部洪災 44人失聯 州長宣布緊急狀態

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

「東西之間」交響音樂會 20日林肯中心演出

記者顏嘉瑩╱紐約報導
「東西之間」交響音樂會第二季，將於20日回歸林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳。(主辦方提供)
「東西之間」交響音樂會第二季，將於20日回歸林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳。(主辦方提供)

由中國對外文化集團有限公司文化品牌「中華風韻」打造的「東西之間」交響音樂會第二季，將於20日(周三)回歸林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳(Alice Tully Hall)；由多位華裔音樂家攜中西方名曲佳作登台表演，為觀眾帶來全新感受。

此次音樂會中，觀眾可一睹多位在世界舞台冉冉升起的青年演奏家、演唱家風采，包括陳其鋼的鋼琴協奏曲「二黃」、趙季平的第一小提琴協奏曲和王世光的「長江之歌」；由著名華裔指揮家張弦，帶領成立百年的新澤西交響樂團，以及小提琴家周穎、鋼琴家郭紫堯、男高音郁永釗和女高音Esther Maureen Kelly共同呈現。

其中「二黃」，巧妙運用中國京劇中的音樂素材，演奏者郭紫堯曾在數十個國家的著名音樂廳演出；第一小提琴協奏曲，則是趙季平醞釀十年的心血之作，從旋律到結構都將中華文化沁潤其中，演繹這部作品的是小提琴家周穎，有豐富的獨奏和室內樂演出經歷。

此外，音樂會節目還包括融合郭思達創作的舞劇「朱鹮」配樂，和張渠創作的舞劇「孔子」配樂的「中華風韻組曲」，亦有西方經典音樂，像科普蘭的「阿巴拉契亞之春」和威爾第的「飲酒歌」等。

對於即將指揮這場「東西之間」音樂會，新澤西交響樂團現任音樂總監、華裔指揮家張弦表示，她非常期待這場中西音樂精粹匯合的中華風韻音樂會。獨奏藝術家郭紫堯、周穎以及男高音郁永釗和女高音Esther Maureen Kelly，都是當今國際舞台上知名的藝術家；「這是很難得的機會，讓聽眾通過對音樂的體驗，增強彼此歷史和文化上的交流和相互理解。」

此次音樂會，將於20日晚7時30分，在林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳演出，更多資訊及購票，可上網https://www.lincolncenter.org/home查詢。

華裔 新澤西 交響樂

上一則

紐約香港龍舟節7月30日舉行 百隊競技

下一則

紐約州主計長：地產稅增幅限制2%

延伸閱讀

庫克郡衛生局：疫情未了 專家：多戴口罩

庫克郡衛生局：疫情未了 專家：多戴口罩
鄉音合唱團招收新團員 金秋音樂會積級籌備中

鄉音合唱團招收新團員 金秋音樂會積級籌備中
貝瑞吉夏季園遊會周末登場 音樂會也回來了

貝瑞吉夏季園遊會周末登場 音樂會也回來了
「中華風韻」呈現「東西之間」交響音樂會第二季7月20日林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳

「中華風韻」呈現「東西之間」交響音樂會第二季7月20日林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳
焰火秀、遊行、音樂會…北德州歡慶國慶

焰火秀、遊行、音樂會…北德州歡慶國慶

熱門新聞

三非裔女子因不滿店家收取額外醬料費用砸店。(視頻截圖)

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

2022-07-12 12:37
華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
船隻發生傾覆，至少十人入水。(abc7截圖)

紐約哈德遜河包租船翻覆 全員落水 1婦1童死亡

2022-07-12 19:57
顧Tina將愛好變成職業。(取自Shef)

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

2022-07-09 07:37
疫情爆發後，緬街的無證攤販屢禁不止，聯邦農業部執法人員6日嚴查緬街多個售賣走私肉類零食的攤位；圖為執法人員沒收貨品後的街道。(記者牟蘭／攝影)

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販

2022-07-07 10:27
被電鋸切斷的轉化器。(警方提供)

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2022-07-12 07:43

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3