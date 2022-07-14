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停擺2年 福安康寧同樂日21日登場

記者顏嘉瑩╱紐約報導
「福安康寧同樂日」活動，將於21日重回曼哈頓華埠紐約中華公所舉辦。(記者顏嘉瑩╱攝影)
「福安康寧同樂日」活動，將於21日重回曼哈頓華埠紐約中華公所舉辦。(記者顏嘉瑩╱攝影)

過去兩年受到疫情影響，停辦的「福安康寧同樂日」活動，將於21日(周四)重回曼哈頓華埠紐約中華公所舉辦；由於疫情持續，主辦方今年限制人數從300人縮減至150人，於活動當天開始派門票及抽獎券，歡迎有興趣者踴躍參加。

紐約下城醫院「福安康寧」華人社區保健計畫與中華公所聯合舉辦的第11屆「福安康寧同樂日」，將於21日在中華公所舉辦，活動有健康講座、安全講座，保健資訊以及抽獎等。

中華公所主席曾偉康表示，很多社區年長者受到語言限制，無法取得最新的健康資源，該活動將可以用社區熟悉的語言，為長者提供需要的相關資源，相當有意義。

該保健計畫基金會主席、醫生潘先鑫說，過去兩年該活動受到疫情影響停辦，現在重新回歸，將可繼續帶給社區實用的資訊；他還說，該計畫也將進行募捐，希望社區以行動支持這項計畫。

亞美醫師協會董事會公共關係部總監黃雪莉則說，該活動在華埠已舉辦多年，提供的資訊對華人長者相當有用，相信今年重新回歸，可讓年長者獲得更多正確且實用的訊息。

此次活動將由「福安康寧」醫務總監、醫生伍若輝針對新冠疫情舉辦講座；紐約市警社區事務社區外展部門警官郭威廉，則將以廣東話介紹居家與街道安全，他表示，社區很多人因仇亞犯罪風氣，不敢上街，講座將告訴民眾遇到問題如何自保等。

「福安康寧同樂日」今年將限制現場人數為150人，時間為21日早9時30分至12時30分，於曼哈頓勿街(Mott St.)62號中華公所大禮堂，當日早9時開始在門口派發門票及抽獎券，先到先得。

疫情 華埠 曼哈頓

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