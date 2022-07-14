紐約香港龍舟節7月30日舉行 百隊競技

第30屆香港龍舟節將於7月30日和31日舉行。(記者張心／攝影)

去年因新冠疫情 小規模舉辦的香港 龍舟節，今年將在7月30日和31日於皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)以原規模舉辦，100支隊伍、1000名參賽者、全球各地的表演者們將齊聚一堂，共同慶祝第30屆香港龍舟節的盛大回歸。 香港龍舟節請佛教僧侶主持「喚醒龍舟」儀式。（記者張心／攝影）

主辦方13日在時報廣場提前造勢，舉辦龍舟點睛活動。紐約香港龍舟節組委會主席萬三權表示，隨著疫情的穩定和疫苗 的普及，龍舟節終於可以重新出發，「期待本次盛大舉行的龍舟節30周年和香港回歸25周年活動，這對於紐約市的經濟復甦和彰顯華人凝聚力有非凡意義。」 香港龍舟節的龍舟已經準備妥當。（記者張心／攝影）

萬三權說，今年龍舟賽的主旨也包括提升美國社會對仇亞犯罪的關注度，緩解疫情後的心理健康問題，宣傳疫苗普及和防疫的刻不容緩。

龍舟節將匯集上千名參賽者，100多支隊伍。此外，主舞台也將上演少林功夫、管弦樂合奏、及美國流行音樂演唱等現場表演。主辦方也安排數十種供應不同國家美食的餐車，包括泰國菜、韓國菜、南美菜等，還有冷飲和冰品攤位。

活動時間為上午9時至下午5時，免費進場，無論下雨或晴天，都將如期舉行，詳情可參考：https://www.hkdbf-ny.org/。