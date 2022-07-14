我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維吉尼亞西南部洪災 44人失聯 州長宣布緊急狀態

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

紐約香港龍舟節7月30日舉行 百隊競技

記者張心／紐約報導
第30屆香港龍舟節將於7月30日和31日舉行。(記者張心／攝影)
第30屆香港龍舟節將於7月30日和31日舉行。(記者張心／攝影)

去年因新冠疫情小規模舉辦的香港龍舟節，今年將在7月30日和31日於皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)以原規模舉辦，100支隊伍、1000名參賽者、全球各地的表演者們將齊聚一堂，共同慶祝第30屆香港龍舟節的盛大回歸。

香港龍舟節請佛教僧侶主持「喚醒龍舟」儀式。（記者張心／攝影）
香港龍舟節請佛教僧侶主持「喚醒龍舟」儀式。（記者張心／攝影）

主辦方13日在時報廣場提前造勢，舉辦龍舟點睛活動。紐約香港龍舟節組委會主席萬三權表示，隨著疫情的穩定和疫苗的普及，龍舟節終於可以重新出發，「期待本次盛大舉行的龍舟節30周年和香港回歸25周年活動，這對於紐約市的經濟復甦和彰顯華人凝聚力有非凡意義。」

香港龍舟節的龍舟已經準備妥當。（記者張心／攝影）
香港龍舟節的龍舟已經準備妥當。（記者張心／攝影）

萬三權說，今年龍舟賽的主旨也包括提升美國社會對仇亞犯罪的關注度，緩解疫情後的心理健康問題，宣傳疫苗普及和防疫的刻不容緩。

龍舟節將匯集上千名參賽者，100多支隊伍。此外，主舞台也將上演少林功夫、管弦樂合奏、及美國流行音樂演唱等現場表演。主辦方也安排數十種供應不同國家美食的餐車，包括泰國菜、韓國菜、南美菜等，還有冷飲和冰品攤位。

活動時間為上午9時至下午5時，免費進場，無論下雨或晴天，都將如期舉行，詳情可參考：https://www.hkdbf-ny.org/。

香港龍舟節將帶來少林功夫表演。（記者張心／攝影）
香港龍舟節將帶來少林功夫表演。（記者張心／攝影）

香港 疫情 疫苗

上一則

提升華人認知肝癌 18日線上講座

下一則

「東西之間」交響音樂會 20日林肯中心演出

延伸閱讀

FDA緊急授權 Novavax疫苗將用於18歲以上成人

FDA緊急授權 Novavax疫苗將用於18歲以上成人
紐約日落公園凌晨連傳持槍搶劫 專挑社區商家下手

紐約日落公園凌晨連傳持槍搶劫 專挑社區商家下手
紐約皇后區華人車主 一夜被偷兩件觸媒轉化器

紐約皇后區華人車主 一夜被偷兩件觸媒轉化器
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

香港現行社交距離措施 再延2周至7月27日

香港現行社交距離措施 再延2周至7月27日

熱門新聞

三非裔女子因不滿店家收取額外醬料費用砸店。(視頻截圖)

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

2022-07-12 12:37
華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
船隻發生傾覆，至少十人入水。(abc7截圖)

紐約哈德遜河包租船翻覆 全員落水 1婦1童死亡

2022-07-12 19:57
顧Tina將愛好變成職業。(取自Shef)

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

2022-07-09 07:37
疫情爆發後，緬街的無證攤販屢禁不止，聯邦農業部執法人員6日嚴查緬街多個售賣走私肉類零食的攤位；圖為執法人員沒收貨品後的街道。(記者牟蘭／攝影)

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販

2022-07-07 10:27
被電鋸切斷的轉化器。(警方提供)

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2022-07-12 07:43

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3