我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

歐元跌至與美元平價 原因與衝擊一次看

培訓特殊兒職場技能 市府頒獎角聲志工家長

記者顏嘉瑩／紐約報導
特殊需求孩子在櫃台為顧客製作飲料。(記者顏嘉瑩╱攝影)
特殊需求孩子在櫃台為顧客製作飲料。(記者顏嘉瑩╱攝影)

基督教角聲佈道團多年來在紐約華社，透過職業培訓方式，幫助有特殊需求的孩子學習一技之長、踏入職場；13日多個市長辦公室及市府機構，到角聲佈道團位於曼哈頓華埠的「避風港咖啡廳」，見證這些孩子的成長，並頒發感謝狀，支持多位照顧特殊兒童的志工家長。

當天包括市長移民辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)、市小商業服務局局長金德彥，以及市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉等人到場，頒發感謝狀給這些家長志工。

紐約角聲佈道團紐約事工總幹事陳熾牧師表示，角聲多年來為特殊需求孩子提供協助，在三年前於華埠開了「避風港咖啡廳」，專門創造一個工作環境，教導特殊需求的孩子做咖啡，學習如何和客人社交、恢復自信心，一開始只有幾個孩子參加，直到近兩年有愈來愈多家長詢問，如今每天都有相關課程。

陳熾說，當天邀請市府官員到場為家長志工頒發感謝狀，除了表揚家長、孩子的辛勞外，也希望能藉此機會推廣該項目，以期未來能跟政府相關部門合作，爭取更多資源和經費；他表示，該項目目前在皇后區法拉盛、曼哈頓華埠設有咖啡廳，9月也將在布碌崙(布魯克林)日落公園華社，開幕咖啡廳，培訓更多特殊需求孩子進入職場。

多位市府官員13日到「避風港咖啡廳」頒發感謝狀。(記者顏嘉瑩╱攝影)
多位市府官員13日到「避風港咖啡廳」頒發感謝狀。(記者顏嘉瑩╱攝影)

家長林紅雨的16歲兒子林愷濱患有自閉症，目前正在就讀高中的他，畢業後馬上就要面臨就業問題；林紅雨說，特殊需求孩子隨著年齡愈來愈大，選擇也會逐漸變少，「因為他們無法像一般孩子一樣，到普通的環境上班，她希望透過角聲的該項目，為孩子提供就業機會，未來也能正常工作生活、有生活自理能力。」

多位市府官員13日拜訪華埠的「避風港咖啡廳」。圖左起為卡斯特羅、陳熾和金德彥。(...
多位市府官員13日拜訪華埠的「避風港咖啡廳」。圖左起為卡斯特羅、陳熾和金德彥。(記者顏嘉瑩/攝影)

卡斯特羅說，在得知該項目後，他堅持要到咖啡廳參觀，了解這個服務社區，以及特殊需求家庭的計畫；「我希望讓更多人知道這個有意義的地方，並進一步支持這個項目。」

金德彥則說，這樣的商業模式既能幫助特殊需求家庭，也能為社區帶來不同的面貌，希望在未來在全市範圍能看到更多類似的商家，服務更廣大的人群。

多位市府官員13日拜訪華埠的「避風港咖啡廳」。(記者顏嘉瑩╱攝影)
多位市府官員13日拜訪華埠的「避風港咖啡廳」。(記者顏嘉瑩╱攝影)

咖啡 華埠 就業

上一則

專捅遊民 曼哈頓連環殺手落網

下一則

兩匪持槍連搶日落公園商店 1被逮1在逃

延伸閱讀

紐約日落公園凌晨連傳持槍搶劫 專挑社區商家下手

紐約日落公園凌晨連傳持槍搶劫 專挑社區商家下手
宰也街廣場民調 商家全贊成封街

宰也街廣場民調 商家全贊成封街
利華娜選眾議員 再獲三工會支持

利華娜選眾議員 再獲三工會支持
曼哈頓華埠首開娛樂大麻店 居民有疑慮

曼哈頓華埠首開娛樂大麻店 居民有疑慮
紐約市禁售大麻點 17店含下東城、華埠

紐約市禁售大麻點 17店含下東城、華埠

熱門新聞

三非裔女子因不滿店家收取額外醬料費用砸店。(視頻截圖)

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

2022-07-12 12:37
華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
船隻發生傾覆，至少十人入水。(abc7截圖)

紐約哈德遜河包租船翻覆 全員落水 1婦1童死亡

2022-07-12 19:57
顧Tina將愛好變成職業。(取自Shef)

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

2022-07-09 07:37
疫情爆發後，緬街的無證攤販屢禁不止，聯邦農業部執法人員6日嚴查緬街多個售賣走私肉類零食的攤位；圖為執法人員沒收貨品後的街道。(記者牟蘭／攝影)

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販

2022-07-07 10:27
被電鋸切斷的轉化器。(警方提供)

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2022-07-12 07:43

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3