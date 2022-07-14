培訓特殊兒職場技能 市府頒獎角聲志工家長

特殊需求孩子在櫃台為顧客製作飲料。(記者顏嘉瑩╱攝影)

基督教角聲佈道團多年來在紐約華社，透過職業培訓方式，幫助有特殊需求的孩子學習一技之長、踏入職場；13日多個市長辦公室及市府機構，到角聲佈道團位於曼哈頓華埠 的「避風港咖啡 廳」，見證這些孩子的成長，並頒發感謝狀，支持多位照顧特殊兒童的志工家長。

當天包括市長移民辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)、市小商業服務局局長金德彥，以及市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉等人到場，頒發感謝狀給這些家長志工。

紐約角聲佈道團紐約事工總幹事陳熾牧師表示，角聲多年來為特殊需求孩子提供協助，在三年前於華埠開了「避風港咖啡廳」，專門創造一個工作環境，教導特殊需求的孩子做咖啡，學習如何和客人社交、恢復自信心，一開始只有幾個孩子參加，直到近兩年有愈來愈多家長詢問，如今每天都有相關課程。

陳熾說，當天邀請市府官員到場為家長志工頒發感謝狀，除了表揚家長、孩子的辛勞外，也希望能藉此機會推廣該項目，以期未來能跟政府相關部門合作，爭取更多資源和經費；他表示，該項目目前在皇后區法拉盛、曼哈頓華埠設有咖啡廳，9月也將在布碌崙(布魯克林)日落公園華社，開幕咖啡廳，培訓更多特殊需求孩子進入職場。 多位市府官員13日到「避風港咖啡廳」頒發感謝狀。(記者顏嘉瑩╱攝影)

家長林紅雨的16歲兒子林愷濱患有自閉症，目前正在就讀高中的他，畢業後馬上就要面臨就業 問題；林紅雨說，特殊需求孩子隨著年齡愈來愈大，選擇也會逐漸變少，「因為他們無法像一般孩子一樣，到普通的環境上班，她希望透過角聲的該項目，為孩子提供就業機會，未來也能正常工作生活、有生活自理能力。」 多位市府官員13日拜訪華埠的「避風港咖啡廳」。圖左起為卡斯特羅、陳熾和金德彥。(記者顏嘉瑩/攝影)

卡斯特羅說，在得知該項目後，他堅持要到咖啡廳參觀，了解這個服務社區，以及特殊需求家庭的計畫；「我希望讓更多人知道這個有意義的地方，並進一步支持這個項目。」

金德彥則說，這樣的商業模式既能幫助特殊需求家庭，也能為社區帶來不同的面貌，希望在未來在全市範圍能看到更多類似的商家，服務更廣大的人群。