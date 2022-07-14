華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

圖為本案位於布碌崙奧溫頓大道的公寓。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市一名華男在數年前向銀行貸款 ，於布碌崙(布魯克林)貝瑞吉建造一棟公寓，並出售給20戶華人 買家，卻在獲得他們支付的400萬元款額後捲款潛逃；銀行在華男停止還款後提出訴訟，徵得法官同意將公寓拍賣 ，受害屋主們陷入失去家園的困境，將於20日召開記者會號召社區協助。

20戶受害屋主日前雇用律師古奇(Edward Cuccia)代為發聲，其提供的法律文件顯示，吳錫輝(Xi Hui, Wu，姓名皆音譯)早年前向銀行貸款600萬元，購買奧溫頓大道(Ovington Avenue)345號空地，並建造成一棟五層公寓，共有25個單位。

他向當時的買家謊稱已獲州府准許出售公寓，2012至2015年間，共20戶華人家庭向他購買房產，並搬進這棟公寓；古奇的助理朱慧玲表示，當時的買家都是經由朋友介紹，只有一、兩戶通過房產經紀被介紹給吳錫輝，很多人覺得價格合理，加上吳遊說只要介紹其他人來買就能獲優惠價，造成許多華人受騙。

據悉，吳錫輝提供給買家的合同用手書寫、非常不專業，且規定要現金支付，這些受害者因不諳英文、也不熟悉法律程序，當下並沒想太多，就在沒有律師的檢查下簽署合同；不料吳錫輝在取得400萬元現金後捲款逃回中國，並停止向銀行支付貸款，促使銀行向吳提出訴訟。

為保住自己的家園，受害住戶也聯合向吳提訴，儘管紐約州高等法院已受理這些訴訟案；然而銀行在在今年2月獲得勝訴，法官允許銀行開啟止贖程序，即強行收回公寓拍賣，以用以償還吳積欠的貸款。

拍賣將於本月28日執行，但如此，住戶便會失去家園以及畢生積蓄；住戶們非常憂慮無奈，別無選擇下希望尋求社區的力量，將於7月20日(周三)於布碌崙8大道6521號的翠園酒樓召開記者會，尋求可繼續保住房屋的辦法。