法拉盛廣場停車場 8月重開

法拉盛廣場停車場去年因結構安全問題關閉，經一年整修，兩層停車場變一層，計畫8月向公眾開放。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 市中心的法拉盛廣場(Flushing Commons)停車場，去年因結構安全問題關閉，經一年整修，兩層停車場變一層，基本完成整修，近日表示計畫8月開放；周邊的商家指，停車場關閉後，客源銳減四到五成，私家車因找車位，常造成路段壅堵，生意更難從疫情 中恢復。

位於138街37-01號的法拉盛廣場停車場，因市樓宇局(DOB)檢查發現結構安全問題，去年6月關閉至今；經一年的整修，日前已撤圍欄，拆除了原本二層的停車場，並重鋪路面。

法拉盛廣場的富頓集團(F&T Group)13日聲明指，該公司「一直努力重啟該停車場，並盼望早日開放，計畫8月向公眾開放」，但尚未公布具體開放時間與收費標準。

該停車場施工封閉對附近商家帶來不便，美妝店的店員金女士表示，原本客人在對面停車後，就能橫跨馬路，到自家店購物，但停車場關閉後，對客人造成不便；39大道藥店的林經理指，停車場關閉後，客源銳減四成，常收到客人找不到停車位的投訴。 法拉盛廣場停車場去年因結構安全問題關閉，經一年整修，兩層停車場變一層，計畫8月向公眾開放。(記者牟蘭／攝影)

在羅斯福大道經營一家雜貨店的張先生指，雖與停車場有一街之隔，但關閉後，嚴重影響客源，較之前同期，下降了五成；他說，停車場關閉後，法拉盛市中心的交通更堵，不少私家車為找車位，常造成友聯街與緬街間街道塞車，「公車又多，違停的車也多，經常聽見喇叭聲」。 因法拉盛廣場停車場關閉，常造成附近路段的交通壅塞；圖為周邊路段。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，由於停車位不足以及緬街公車專用道等計畫，除影響39大道的商家外，還對37大道與38大道 的商家帶來負面影響，不少店家沒熬過疫情，只能歇業；當地還有大量的醫療機構，因無法就近停車也對患者，尤其是長者就醫帶來不便。

余鈿崧表示，法拉盛唯一的市立停車場只有87個車位，平價停車場也只有天景與天廣新天地(Tangram)等，不少開車前來的民眾，只能繞行一圈，「憑運氣」找車位；法拉盛廣場停車場重開，有助緩解交通壅塞，為商家帶來更多客源，幫助當地的經濟復甦。