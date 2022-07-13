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「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

新州華男遭撞亡 福建同鄉捐款相助

記者鄭怡嫣／紐約報導
福建同鄉會為潘君烴家屬捐贈善款，右五為魏海燕。(記者鄭怡嫣／攝影)
福建同鄉會為潘君烴家屬捐贈善款，右五為魏海燕。(記者鄭怡嫣／攝影)

住在皇后區法拉盛的40歲男子潘君烴，5月17日在新州帕特森(Paterson)步行送餐時遭一輛休旅車撞亡，享年40歲，留有遺孀魏海燕與12歲的女兒；陳恆等多位美國福建同鄉會代表，12日將籌集的8000元善款交予魏海燕。

潘君烴與魏海燕在新州帕特森經營一家外賣中餐館，5月17日下午3時，一輛休旅車失控，將正在走路送餐的潘君烴撞亡，還撞傷數名行人。31歲的肇事者拉斯賓(Harold Rasbin)當場被捕，肇事車輛為贓車，疑與事發前警車與贓車的追逐有關。

提及該起事故，魏海燕仍難掩悲泣。(記者鄭怡嫣／攝影)
提及該起事故，魏海燕仍難掩悲泣。(記者鄭怡嫣／攝影)

已委託律師調查、幫助潘君烴處理身後事宜的陳海靈與陳熠12日表示，整起案件「匪夷所思」，儘管警方表示沒有責任，但警車卻在幾秒後便抵達現場。委託律師也是12歲左右喪父，聽聞受害者女兒年方12歲，感同身受，表示一定會讓真相水落石出。由於涉及警方危險駕駛，此案會比普通案件更複雜，獨立調查期間不便透露細節，但目前正與新州各政府部門、檢方等溝通，必要時也會採取法律手段追究，也正為家屬爭取受害者的福利與權益。

福建同鄉會為潘君烴家屬捐贈善款。(記者鄭怡嫣／攝影)
福建同鄉會為潘君烴家屬捐贈善款。(記者鄭怡嫣／攝影)

陳恆、陳武常、王寅、王灼官、王永應等福建同鄉會代表，籌集8000元善款，陳恆表示同鄉會一直以來都很關心福建鄉親與華人社區，善款聊表心意，若家屬遭遇困難也將持續提供幫助；社區人士潘正強(金山)捐出200元，自媒體人峨眉師姐也代粉絲遞上紅包表示心意。

提及事故，魏海燕忍不住再次啜泣，表示如今中餐館雖有堂弟幫忙，但由於一家人心有餘悸，都沒外出送餐。她感謝社區的幫忙，也將印有「慷慨解囊，無私奉獻」的錦旗回贈福建同鄉會；熱心人士，可通過https://gofund.me/a8744a8a為潘的家屬捐款。

新州 休旅 中餐館

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