紐約亞洲影展 台灣陣容堅強 6片上映

六部台灣電影參展。(主辦單位提供)

紐約亞洲影展 (New York Asian Film Festival)今年邁入第20屆，將於7月15日(周五)揭幕為期兩周，今年台灣電影 單元陣容堅強，共有：一家之主、售命、頭七、初戀慢半拍、我吃了那男孩一整年的早餐、青春弒戀等六部長片及台美合拍短片桶妝仙女獲邀，都是首次在紐約上映，將在林肯中心電影協會(Film at Lincoln Center)及亞洲協會(Asia Society)放映。一家之主導演 王希捷，和售命導演鄧仲謀帶來首部劇情長片，受邀出席影展與影迷見面。

影展是北美最大的亞洲影展，兩年疫情之後回到戲院現場，影展總監傑米爾(Samuel Jamier)表示，對疫期仍有許多兼具品質及多元性的好作品印象深刻。美國影視專業平台The reel bite.com影評人Richard Gray介紹本屆影展時，提到台灣電影是具有震撼力的新作(most striking new films)。

該影展為鼓勵電影工作者的大膽突破想像，向國際傳達獨到的電影視野，設置突破新視野最佳劇情片獎(Uncaged Award for Best Feature Film Competition)。來自台灣的「一家之主」與其他國家六部影片共同入圍，將在影展中宣布最後得主。

紐約台北文化中心張惠君主任介紹，本次台灣網羅近兩年新作，透過新一代導演的鏡頭語言，呈現台灣社會多元故事。

「一家之主」(Reclaim)導演王希捷細膩刻畫將退休的中產階級職業婦女，在現實、想像與回憶不同角色的心情。在開發階段即獲釜山影展亞洲創投百萬大獎、中華民國文化部優良劇本獎，也是文化部影視局105年國產電影長片輔導金得主。

「售命」(Life for Sale)是導演鄧仲謀首部自編自導的劇情長片，故事受到三島由紀夫的同名小說啟發，以保險業務員出售性命的荒誕情節探問生命的價值，也用部分動畫凸顯電影的超現實與荒謬感。

「頭七」(The Funeral)由沈丹桂執導，以台灣傳統喪禮習俗為題材，從不同面向詮釋家的意涵，挑戰恐怖片與劇情片跨類型創作。沈丹桂說，「從顛覆對鬼的惡與人的善，到靈異驚悚與懸疑的碰撞，希望讓台灣不同類型的驚悚電影被世界看見。」 「青春弒戀」劇照。(主辦單位提供) 「桶妝仙女」劇照。(主辦單位提供)

「初戀慢半拍」(Mama Boy)是導演陳駿霖睽違九年的新作，延續前作「一頁台北」和「明天記得愛上我」都會浪漫愛情風格，柯震東詮釋母胎單身男孩想與徐若瑄展開「姐弟戀」的酸甜苦辣。

校園愛情電影「我吃了那男孩一整年的早餐」(My Best Friend's Breakfast)由「華燈初上」的金獎編劇杜政哲改編劇本並執導，改編自轟動臺灣社群媒體Dcard的真實故事。 「頭七」劇照。(主辦單位提供)

「青春弒戀」(Terrorizers)由何蔚庭及胡至欣執導。何蔚庭出生於馬來西亞，2010年執導首部劇情長片「台北星期天」獲第47屆金馬獎最佳新導演。「青」片從一起青少年隨機砍人事件開場，以懸疑推理片作為包裝，描述片中人物如何面對個人的慾望和感情，入圍2021年金馬獎最佳導演等多項提名，也是當年度金馬影展的開幕片。

此外，甫獲舊金山國際同志影展最佳敘事短片獎的「桶妝仙女」(Tank Fairy)也將在影展的敘事短片單元中播映。旅居台灣的美籍導演雷利(Erich Rettstadt)將他在台灣生活的經驗拍進影片，描述對扮裝懷抱夢想的男孩，遇見身兼瓦斯桶工人的變裝皇后，展開探索性別認同的過程。

影展由紐約亞洲電影基金會(New York Asian Film Foundation)及林肯中心電影協會、亞洲協會共同主辦，從7月15日至31日。本次有來自台灣、香港、日本、中國、南韓、菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國、蒙古、新加坡與美國等國60多部影片。影展場次及介紹網址：https://www.nyaff.org/nyaff22/schedule 。