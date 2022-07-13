皇后村公共圖書館 獲逾950萬元翻修

歐德思(右六)與李琳達(右五)宣布，為皇后村圖書館爭取逾950萬元撥款，用於更新設施。(記者牟蘭╱攝影)

位於市議會第23選區的皇后村(Queens Village)，因房價遠低於貝賽與小頸，近年來受華裔青睞，但當地的公共圖書館 已逾20年尚未翻修；對此，市議長歐德思(Adrienne Adams)與市議員李琳達12日宣布，已在2023財年為此爭取逾950萬元撥款，用於翻新圖書館內外部所有設施。

居住在當地超過15年的陳先生表示，他距離橡園只有一街之隔，但他的獨棟屋價格遠低於橡園與貝賽等地，時隔多年，住宅均價也在百萬元下，是難得可負擔區域；但他說，當地公共圖書館自孩子出生後就沒翻修，如今孩子已大學畢業，眼看圖書館屋頂失修，盼政府早日改善這個公共設施。 歐德思與李琳達12日宣布，已在2023財年為皇后村圖書館爭取逾950萬元撥款，用於翻新圖書館內外部所有設施。(記者牟蘭／攝影)

李琳達表示，皇后村受到亞裔 的青睞，圖書館在居民生活扮演重要角色，尤其是疫期，部分圖書館雖然關閉，但仍作為疫苗站或食物倉儲使用；公共圖書館不僅提供書籍，還為社區民眾提供網路與其他基礎服務，鼓勵民眾社交。

分館始建於1952年，市議會在2023財年批款958萬7000元，用於改善館內外部，包括安裝暖通空調系統以及修繕屋頂等。

歐德思感謝李琳達與其他女性市議員的努力，此次為分館爭取經費，改善居民的生活品質，期待看到這個項目的完成。

皇后區公共圖書館執行長沃科特(Dennis Walcott)感謝市府撥款，將分館打造成現代化的便民中心；州眾議員 魏普林(David Weprin)與瓦内爾(Clyde Vanel)及其他社區代表也出席致意。