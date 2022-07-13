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首位女性 19歲周佩青獲鷹級童軍殊榮

記者牟蘭／紐約報導
孟昭文(左一)參加周佩青(左三)的「鷹級童軍」嘉獎典禮。(孟昭文辦公室提供)
孟昭文(左一)參加周佩青(左三)的「鷹級童軍」嘉獎典禮。(孟昭文辦公室提供)

創立超過100年美國男童軍(BSA)過去從未招收女生，三年前才允許女性加入，周佩青(Kayla Chow)完成與男童軍一樣的射擊、野營與健行20哩等挑戰，還在疫情期間為長者贈送護理包，兩年前成為首位皇后區女性獲童軍團最高階「鷹級童軍」，日前參加嘉獎典禮，並獲國會眾議員孟昭文表彰。

周佩青幾乎每個月要完成射槍、射弓箭、激浪漂流、岩石攀岩以及遠足等戶外運動 。(周...
周佩青幾乎每個月要完成射槍、射弓箭、激浪漂流、岩石攀岩以及遠足等戶外運動 。(周佩青提供)

出生在新鮮草原的周佩青，在貝賽卡多索高中(Benjamin N.Cardozo High School)就讀期間，與同伴一起組建了女童軍BSA253分部(Scouts BSA's Female Troop 253)，2019年男童軍開始接受女性，她與同伴加入，完成與男隊員一樣的各項挑戰。

周佩青著手開始100個裝有牙刷、牙膏、護理假牙模具、梳子等幫助長者日常生活的護理...
周佩青著手開始100個裝有牙刷、牙膏、護理假牙模具、梳子等幫助長者日常生活的護理袋，並在去年2月前完成，贈送給養老院的長者。(周佩青提供)
周佩青與同伴一起組建了女童軍BSA253分部。(周佩青提供)
周佩青與同伴一起組建了女童軍BSA253分部。(周佩青提供)

19歲的周佩青對本報記者表示，她多年前曾跟隨加入童軍的弟弟，參加野營旅行，享受其中挑戰，開始了她的童軍之旅；參加童軍後幾乎每個月要完成射擊、弓箭、激浪漂流、岩石攀岩以及健行等項目 。

周佩青著手開始100個裝有牙刷、牙膏、護理假牙模具、梳子等幫助長者日常生活的護理...
周佩青著手開始100個裝有牙刷、牙膏、護理假牙模具、梳子等幫助長者日常生活的護理袋，並在去年2月前完成，贈送給養老院的長者。(周佩青提供)

以健行為例，她曾先後完成五哩、十哩、15哩與20哩的挑戰，獲得勳章；除了野外活動，她還喜歡手工，2020年疫情爆發，她著手開始100個裝有牙刷、牙膏、護理假牙模具、梳子等幫助長者日常生活的護理袋，並在去年2月前完成，贈送給養老院的長者。

孟昭文(右)參加周佩青(左)的「鷹級童軍」嘉獎典禮。(孟昭文辦公室提供)
孟昭文(右)參加周佩青(左)的「鷹級童軍」嘉獎典禮。(孟昭文辦公室提供)

參與童軍期間，她曾被嘲笑亞裔面孔，不僅被粗魯對待，還指責帶來病毒，她把這些遭遇在童軍的多元、平等與包容論壇中分享，希望更多人重視。

周佩青在各項學習中出色表現，獲得26枚榮譽徽章，她還因出色完成至少六個月的領導職位、鼓勵更多女性參軍及完成審查委員會評估等，去年4月被授予童軍團最高階「鷹級童軍」(Eagle Scout)，因受疫情影響，日前才參與嘉獎儀式。

周佩青(左)兩年前成為首位皇后區女性獲童軍團最高階「鷹級童軍」。(周佩青提供)
周佩青(左)兩年前成為首位皇后區女性獲童軍團最高階「鷹級童軍」。(周佩青提供)

周佩青說，訓練中遇到諸多挑戰，例如她年齡較長，許多項目也是首次參與，先要自己學習，才能領導同伴；目前獲得全額獎學金在市立大學就讀的她，擔任童軍的教官，她鼓勵更多新血加入童軍，完成挑戰，「永遠盡力，不要灰心，享受其中樂趣」。

周佩青兩年前成為首位皇后區女性獲童軍團最高階「鷹級童軍」。(周佩青提供)
周佩青兩年前成為首位皇后區女性獲童軍團最高階「鷹級童軍」。(周佩青提供)

孟昭文對周佩青的成就感到驕傲，慶祝她創造歷史，「她會成為榜樣，鼓勵更多其他女性參與童子軍。」

周佩青(右一)兩年前成為首位皇后區女性獲童軍團最高階「鷹級童軍」。(周佩青提供)
周佩青(右一)兩年前成為首位皇后區女性獲童軍團最高階「鷹級童軍」。(周佩青提供)

疫情 孟昭文 養老院

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