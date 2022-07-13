宰也街廣場民調 商家全贊成封街

市交通局針對將宰也街改造成無車的宰也街廣場進行民調，全數商家均同意。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市交通局計畫將曼哈頓華埠 宰也街(Doyers St.)打造成永久性行人專用的「宰也街廣場」(Doyers St. Plaza)，據市交通局12日在曼哈頓第三社區委員會會議上表示，民調 顯示，宰也街的商家全數支持該項計畫，但第三社委會成員憂心，將導致街道雜亂或被商家將公共空間做為私人使用，無法真正惠及社區。

市交通局在6月提出，將位於包厘街(Bowery)和披露街(Pell St.)間的宰也街，打造成永久性行人廣場，24小時封街，日前在網路上進行民調；資深項目經理戈曼(Kyle Gorman)12日表示，100%商家支持該計畫。

另還有278人在線上以中、英等多語言參與民調，64%希望看到封街，12.9%希望季節性封街，11.11%不想封街，全數受調者中，66%希望華埠有更多無車街道。

戈曼表示，該項目已由華埠商改區提交申請，正等待最終審核；市交通局則正與相關人員討論施行細節，最快今年秋天就可實施。

不過當晚會中，有成員憂心警察屆時將難以管理，也會有人在該處飲酒、開派對或拍攝音樂影片等，將這項惠民計畫，變成「擾民計畫」。

第三社委會成員陳家齡表示，目前宰也街空間多數時間基本都由部分餐館占用，行人要走已經很困難，政府應有更完善的執行方式，否則屆時可能為私人或商業所用，未真正造福社區或行人。

也有委員提出，應晚10時後增加限制，讓社區外的人無法到該處開派對、喧嘩，避免影響當地居民。