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紐約水族館整新 「海洋巨變」好吸睛

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約水族館近日全新開放。(臉書官網)
紐約水族館近日全新開放。(臉書官網)

位於布碌崙(布魯克林)康尼島的紐約水族館(New York Aquarium)經過長達十年的整修，近日正式向公眾開放。除恢復以前的各場館和項目，還新增一個名為「海洋巨變」(Sea Change)的展覽，用活生生的海洋生物來解釋氣候變遷

該館是美國歷史最悠久的水族館之一。2012年，珊迪(Sandy)颶風造成嚴重損壞，水族館被迫關門數月。2013年重新開放，但只開放三分之一場館。的每座建築和展品都必須逐一修復，以保證動物的安全。2018年，眾所期待的「海洋奇跡——鯊魚」終於向公眾開放；2020年，「無脊椎」成為第一個在修復後的建築中重新開放的展覽。

水族館本月全面開放後，遊客可以看到全新的展覽和海洋生物，而且還增加名為「海洋巨變」的新展覽。通過水下觀看海洋生物，可以了解地球不斷變遷的氣候，以及對海洋生態系統的影響。

水族館開放時間：7月至9月4日，周日至周四，上午10時至下午5時，周、五六及節假日至晚7時，夏季之後為上午10時至下午4時，周末及假日至4時半。網址：https://nyaquarium.com/。

紐約水族館近日全新開放。(取自官網)
紐約水族館近日全新開放。(取自官網)

氣候變遷 布碌崙 康尼島

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