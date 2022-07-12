鑑識科學營優秀學生雲集 樂見木蘭軍興起

本次營隊年紀最小的學生曹井謙，已經是加州州大生物化學系學生。(記者張心╱攝影)

2022年李昌鈺 鑑識科學營匯集美國和兩岸三地的青少年學員，最小的13歲，最大的17歲，雖然背景不同，但懷抱一顆同樣探詢真相的心，大家很快便融合在一起；且11名學員中，七名為女生，讓李昌鈺博士都不得不感慨「木蘭軍了得」，女生的成熟和細緻，使以男性為主的鑑識科學界也逐漸改變。

來自加州 灣區的林宣儀(Alyssa Lin)，即將就讀十年級，她很早就對偵探破案展現特別的興趣，提到福爾摩斯會頓時激動地兩眼放光，「我覺得很酷，對疑難案件的神秘感和破解後的成就感非常著迷，所以這次說服父母，讓我報名。」

林宣儀平時愛看各類偵探題材真人秀、電視劇和電影，最愛「犯罪心理」(Criminal Minds)和「重返犯罪現場」(NCIS) ；而對於人稱「神探」的李昌鈺，她也對其所破案件早有耳聞，「李博士的案子都很出名，我早就有研究過，所以這次非常期待。」

對於未來，林宣儀表示考慮讀刑偵科系和從警，「我有這樣的目標，但也想通過這次的科學營，看看自己是否合適。」談及對於破案現場和死亡事件是否恐懼，她說，看見血的時候會覺得疼，可內心不害怕，「看多了就習慣了。」

從台灣台中飛了近大半個地球而來的劉蕙寧和劉承諭，是一對16歲和14歲的姊弟，弟弟陪伴癡迷鑑識科學的姊姊而來，一道探詢破解謎團尋找真相的奧秘。「我在台灣時就很喜歡李博士的學生、鑑識專家謝松善的博客，從一個個冷案分析破解的方法和背後的故事，對我很有啟發。」

將升高二，在臉書上看到李昌鈺鑑識科學營的訊息，劉蕙寧毫不猶豫報名，「但是說服父母也很辛苦，他們因為疫情 不願意，但看我有人生感興趣的專業方向，慢慢也願意支持。」

劉蕙寧表示，這次和弟弟一起到國外獨立生活學習，也是為了夢想跨出「舒適圈」，「畢竟我真的考慮未來當一名鑑識科學家，需要實際探索是不是適合我的路，而不僅是停留於閱讀觀影的興趣。」這份愛好不僅幫助劉蕙寧打破內心的恐懼，也學習細微的觀察力。 來自台灣的劉蕙寧(右)和劉承諭，姊弟一起參加科學營。(記者張心╱攝影)

本次營隊年紀最小的學生，來自洛杉磯的13歲曹井謙，則已經是加州州立大學生物化學系(BioChemistry)的學生；在中國大陸長大，來美後連跳幾級的她，對於鑑識科學加生物化學可以碰撞出的「火花」十分嚮往，「我知道李昌鈺博士也兼具這兩種背景，很想和他探討如何將生物化學應用在現實生活，開發出更多對人類有價值的科學發明。

李昌鈺博士也表示，鑑識科學長期是男性的領域，「無論是警方還是檢方，幾乎多是男性。」但是最近十幾年來，女生越來越多，已經是躍居之勢，「很開心在營隊看到更多木蘭軍加入，不得不感慨女生的細心和成熟，會讓她們在鑑識科學中擁有過人的優勢。」 來自加州灣區的林宣儀，很早就對破案偵查展現出特別的興趣。(記者張心╱攝影)

「世界日報」活動企劃魏思晨說，李昌鈺鑑識科學營其實女多於男的現象早已存在，「無論是報名還是錄取，一直都是女生居多，起初我也很吃驚，畢竟鑑識科學涉及懸疑命案，以為女生會害怕，但發現大家都很勇敢。」