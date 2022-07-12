我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

河南村鎮銀行維權案：暴打人民的人民銀行之亂？

別墮胎 送養就好？華裔女以「過來人身分」挺生育權

鑑識科學營優秀學生雲集 樂見木蘭軍興起

記者張心╱紐約報導
本次營隊年紀最小的學生曹井謙，已經是加州州大生物化學系學生。(記者張心╱攝影)
本次營隊年紀最小的學生曹井謙，已經是加州州大生物化學系學生。(記者張心╱攝影)

2022年李昌鈺鑑識科學營匯集美國和兩岸三地的青少年學員，最小的13歲，最大的17歲，雖然背景不同，但懷抱一顆同樣探詢真相的心，大家很快便融合在一起；且11名學員中，七名為女生，讓李昌鈺博士都不得不感慨「木蘭軍了得」，女生的成熟和細緻，使以男性為主的鑑識科學界也逐漸改變。

來自加州灣區的林宣儀(Alyssa Lin)，即將就讀十年級，她很早就對偵探破案展現特別的興趣，提到福爾摩斯會頓時激動地兩眼放光，「我覺得很酷，對疑難案件的神秘感和破解後的成就感非常著迷，所以這次說服父母，讓我報名。」

林宣儀平時愛看各類偵探題材真人秀、電視劇和電影，最愛「犯罪心理」(Criminal Minds)和「重返犯罪現場」(NCIS) ；而對於人稱「神探」的李昌鈺，她也對其所破案件早有耳聞，「李博士的案子都很出名，我早就有研究過，所以這次非常期待。」

對於未來，林宣儀表示考慮讀刑偵科系和從警，「我有這樣的目標，但也想通過這次的科學營，看看自己是否合適。」談及對於破案現場和死亡事件是否恐懼，她說，看見血的時候會覺得疼，可內心不害怕，「看多了就習慣了。」

從台灣台中飛了近大半個地球而來的劉蕙寧和劉承諭，是一對16歲和14歲的姊弟，弟弟陪伴癡迷鑑識科學的姊姊而來，一道探詢破解謎團尋找真相的奧秘。「我在台灣時就很喜歡李博士的學生、鑑識專家謝松善的博客，從一個個冷案分析破解的方法和背後的故事，對我很有啟發。」

將升高二，在臉書上看到李昌鈺鑑識科學營的訊息，劉蕙寧毫不猶豫報名，「但是說服父母也很辛苦，他們因為疫情不願意，但看我有人生感興趣的專業方向，慢慢也願意支持。」

劉蕙寧表示，這次和弟弟一起到國外獨立生活學習，也是為了夢想跨出「舒適圈」，「畢竟我真的考慮未來當一名鑑識科學家，需要實際探索是不是適合我的路，而不僅是停留於閱讀觀影的興趣。」這份愛好不僅幫助劉蕙寧打破內心的恐懼，也學習細微的觀察力。

來自台灣的劉蕙寧(右)和劉承諭，姊弟一起參加科學營。(記者張心╱攝影)
來自台灣的劉蕙寧(右)和劉承諭，姊弟一起參加科學營。(記者張心╱攝影)

本次營隊年紀最小的學生，來自洛杉磯的13歲曹井謙，則已經是加州州立大學生物化學系(BioChemistry)的學生；在中國大陸長大，來美後連跳幾級的她，對於鑑識科學加生物化學可以碰撞出的「火花」十分嚮往，「我知道李昌鈺博士也兼具這兩種背景，很想和他探討如何將生物化學應用在現實生活，開發出更多對人類有價值的科學發明。

李昌鈺博士也表示，鑑識科學長期是男性的領域，「無論是警方還是檢方，幾乎多是男性。」但是最近十幾年來，女生越來越多，已經是躍居之勢，「很開心在營隊看到更多木蘭軍加入，不得不感慨女生的細心和成熟，會讓她們在鑑識科學中擁有過人的優勢。」

來自加州灣區的林宣儀，很早就對破案偵查展現出特別的興趣。(記者張心╱攝影)
來自加州灣區的林宣儀，很早就對破案偵查展現出特別的興趣。(記者張心╱攝影)

「世界日報」活動企劃魏思晨說，李昌鈺鑑識科學營其實女多於男的現象早已存在，「無論是報名還是錄取，一直都是女生居多，起初我也很吃驚，畢竟鑑識科學涉及懸疑命案，以為女生會害怕，但發現大家都很勇敢。」

李昌鈺 加州 疫情

上一則

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

下一則

睽違2年 李昌鈺鑑識營回歸 重拾科學實證精神

延伸閱讀

張大千弟子王旦旦 矽谷辦書畫展

張大千弟子王旦旦 矽谷辦書畫展
林涵琪命案28年 DNA新技術 破案露出曙光

林涵琪命案28年 DNA新技術 破案露出曙光
愛犬衝出害騎士摔死 1根狗毛破案 飼主吃牢飯

愛犬衝出害騎士摔死 1根狗毛破案 飼主吃牢飯
2022 北美雲來集講壇 李昌鈺博士 談信仰的力量

2022 北美雲來集講壇 李昌鈺博士 談信仰的力量
舒伯特競選加州檢察長 李昌鈺背書：她不縱放罪犯

舒伯特競選加州檢察長 李昌鈺背書：她不縱放罪犯

熱門新聞

華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
顧Tina將愛好變成職業。(取自Shef)

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

2022-07-09 07:37
疫情爆發後，緬街的無證攤販屢禁不止，聯邦農業部執法人員6日嚴查緬街多個售賣走私肉類零食的攤位；圖為執法人員沒收貨品後的街道。(記者牟蘭／攝影)

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販

2022-07-07 10:27
警方封鎖羅斯福大道與41大道間的40路，直到當天中午12時左右，才解開封鎖，允許行人出入。(記者牟蘭／攝影)

紐約偷信華男遭同夥持槍綁架 囚地下賭場

2022-07-08 19:09
亞當斯在案發地便利店前接受媒體採訪，「尊重」檢方的決定。(取自市長辦公室)

店員自衛反遭控謀殺 亞當斯：同情但尊重檢方

2022-07-08 07:55
男子在停車場朝亞裔老人喊「我恨華人」。(受害者家人提供)

非裔男撞亞裔長者喊「我恨華人」警：不算違法

2022-07-07 02:26

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職
天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」

天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」