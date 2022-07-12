紐約客談╱犯罪猖獗 我們麻木了嗎？

本報報導，洛杉磯縣華人聚居的羅蘭岡地區9日發生持槍搶劫案件，兩名歹徒在光天化日下搶走價值6萬元的勞力士表，受害者被打到頭破血流。目擊者錄像顯示，一分多鐘過程中，現場有多人圍觀，還有人從旁經過，但無人上前援助，一輛緊挨著被害人的車輛迅速離去，一部車在倉促離開時，不慎撞到歹徒的車。 劫匪得逞逃離後，被害人坐在地上為受傷的頭部止血。

這不是苛責旁觀者，畢竟歹徒有槍。但或許也可自問：我們對犯罪事件麻木了嗎？

疫情 解封至今，中英文報紙，新聞網站，常見一則又一則，歹徒「光天化日」搶錢包、首飾，甚至在民眾自家車道劫車，商店遇搶者更不計其數。這其中許多涉及攻擊、槍枝，受害者常是街頭落單、老人、婦女。膽小的歹徒蒙面，有恃無恐者則直接「亮相」。

許多案件，情節雷同，警方拿監視器錄像懸賞，當中往往只是地址差異，嫌犯換了張臉而已。若是蒙面，則更像有人換了衣服，從開車改騎機車，從搶商店，變成隨機攻擊、搶劫路人。

黑槍唾手可得，蒙面上街、進商店不擔心引人關注，被逮後又很快可釋放，加上真敢「插手」者少，造成歹徒肆無忌憚「棄暗投明」，大白天的案件越來越多，手機、監視器拍到現場，網路大量傳閱，但警惕心有提升？還是事不關己，麻木了？

其實不需警方公布統計，民眾都可感受紐約市 搶案、犯罪持續增加，當中有多少是累犯？又真抓到多少蒙面匪徒？市警喊人力不足，但增加預算 前，也該給個說法。莫讓市民日復一日，視犯罪為理所當然。