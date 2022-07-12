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3女砸店 炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

記者張晨／紐約報導
三非裔女子因不滿店家收取額外醬料費用砸店。(視頻截圖)
三非裔女子因不滿店家收取額外醬料費用砸店。(視頻截圖)

三非洲裔女子近日在曼哈頓下東城因1.75元沾醬費大鬧炸薯店，打砸收銀機、醬料台，造成店家近2萬5000元的損失；案發時店員只能躲在收銀台後束手無策，數十人在外圍觀拍照，無人上前幫忙。

這家位於律勞街(Ludlow St.)「Bel Fries」炸薯店廣受食客好評，在下東城遍地美食小店中脫穎而出，只出售外帶薯條，菜單明碼標價，任何自選附加配菜和醬料都需額外費用。

店主施洛斯伯格(Annalee Schlossberg)表示，案發時20多人在店外「錄像，大笑，歡呼，真的令人作嘔。」

「Bel Fries」在下東城「地獄廣場」(Hell Square)的繁華地帶中心，夜生活是這一區域的主旋律，「地獄廣場」的外號因此得名，不少華人商家也座落在此。

施洛斯伯格的小店已經開了兩年，她表示，案發後她打算和許多中餐外賣店一樣安裝上防彈玻璃，這樣就能阻止「具有破壞性的動物」入店，也能保護員工安全。

打砸錄像在網上瘋傳，三女朝櫃台內正在拍攝的店員丟物品，更跳上櫃台，試圖入內破壞。33歲的員工貝茲(Maria Baez)被平板電腦收銀機砸中，頭部受傷；她說，自案件發生以來，一直沒有離開家。

三名女子為27歲的奧佐里亞(Pearl Ozoria)、25歲的普拉森西亞(Chitara Plasencia)和23歲的約翰遜(Tatiyanna Johnson)，奧佐利亞在被捕時毆打了一名警察，均將面臨控罪。

警察 曼哈頓 華人

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