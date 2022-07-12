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2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

記者鄭怡嫣／紐約報導
被電鋸切斷的轉化器。(警方提供)
被電鋸切斷的轉化器。(警方提供)

皇后區及法拉盛一帶，近期盜竊汽車觸媒轉化器(catalytic converter，又稱CAT)案件飆升，華人修車行的老闆表示，該零件因易盜、盜竊作案時間短、黑市可賣數百元，而被不法分子「看上」，近來也常有華人車主因此來安裝新的轉化器，皇后區多個分局也提醒，為防盜竊，車勿停在人煙稀少地點，或可通過市警局的免費項目，把汽車識別碼(VIN)刻在觸媒轉化器外殼，以便失竊後追蹤調查及交還。

觸媒轉化器將汽車尾氣中的有害物質轉化為二氧化碳和水蒸氣等危害較小的物質，減少尾氣排放；法拉盛的109分局、森林小丘以及雷哥公園(Rego Park)的112分局近日都表示，相關竊案全市範圍也在激增，而根據市警局數據，2019、2020及2021三年，全市觸媒轉化器竊案由211起增至802起，再飆升至3705起，今年預計仍在增長。

法拉盛汽車修理廠老闆、法拉盛民間巡邏隊副隊長李Kenny表示，近幾個月，法拉盛的相關竊案也有不少，車主啟動引擎時發現排氣管聲音很大，儀表板亮起警示燈，來修車才發現轉化器被盜，大部分車的轉化器因位於前門或中部下方，只要把車頂高、用電鋸一鋸，兩分鐘內即可拆下，在他的修理廠，本田車被盜的最多，尤其是本田小型休旅車CR-V，無需抬車就可拆卸。

李Kenny還說，歹徒偏愛轉化器，因為其表面塗有鉑金等貴重金屬，黑市有利可圖，且目前鉑金和黃金的市價也都在漲，據他所知，一個催化器在黑市可賣150至200元，有時甚至更高。而當失竊後，車主買個外廠的新轉化器，需1000至1200元，原廠則需2000至3000元，上個月在他的車行，有兩名華人車主遭竊來修車。

對於此類竊案的防範，李Kenny及市警局表示，車勿停在無人或人少之處，可為轉化器安裝鋼化隔板或外殼等防盜裝置，16日(周六)早8時至12時，112分局舉辦免費的汽車識別碼刻印活動，將識別碼刻在轉化器的外殼，以便警方在竊案發生後追蹤調查並交還。

為防盜竊，可為轉化器安裝鋼化隔板或外殼等防盜裝置，圖為隔板。(警方提供)
為防盜竊，可為轉化器安裝鋼化隔板或外殼等防盜裝置，圖為隔板。(警方提供)
為防盜竊，可為轉化器安裝鋼化隔板或外殼等防盜裝置，圖為外殼。(警方提供)
為防盜竊，可為轉化器安裝鋼化隔板或外殼等防盜裝置，圖為外殼。(警方提供)

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