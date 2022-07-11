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耗資5億 紐約州全面高速上網計畫未達標

記者胡聲橋╱紐約報導
州主計長狄納波利的報告稱，有太多紐約人沒有用上寬帶服務。(取自州主計長臉書)
州主計長狄納波利的報告稱，有太多紐約人沒有用上寬帶服務。(取自州主計長臉書)

州主計長狄納波利(Tom DiNapoli)日前公布報告稱，由於規畫和執行不力，紐約州的高速上網計畫(NY Broadband Program)沒有實現讓居民普遍高速上網的目標。

帝國州發展組織(ESD)的高速上網計畫於2015年啟動，目標是到2018年，使紐約州除最偏遠地區外，能普及享受高速網路服務。這項耗資5億元的計畫，原本是為了給25.5萬多戶沒有寬頻和網速不足的家庭提供每秒100兆比特(Mbps)網速的服務。然而，根據狄納波利本月發布的報告，這些家庭中仍有超過1萬4000戶沒有高速網路。

報告稱，該計畫的126個項目中，有一半以上被推遲了48個月。儘管許多家庭最終有高速上網，但沒有在預先計畫的2018年最後期限前完成。

報告並指，通過該計畫接入寬頻者，有三分之一，約7萬8690戶地處偏遠，是通過衛星技術獲得寬頻。但衛星技術的限制是最大下載速度只有每秒25兆比特，且信號可能被雨雪削弱。

狄納波利說，由於規畫和執行不力，該計畫沒有實現其縮小互聯網差距的目標。帝國州發展組織啟動的九個項目至今仍未完成，其中的四個影響到1萬2400個家庭，要到今年底才能高速上網。

報告稱，紐約州寬頻項目辦公室(Broadband Program Office)指全州有98.95%的地區可以高速上網，誇大其詞，因為使用的聯邦通信委員會(Federal Communications Commission)的數據，有欠準確。

州長霍楚(Kathy Hochul)今年啟動了一項新計畫，提供居民名為「完全連接」(ConnectALL)的高速網路計畫。狄納波利呼籲新計畫不犯相同的錯誤。

紐約州 霍楚

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