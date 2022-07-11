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紐約市投幣電話亭走入歷史 移往博物館

編譯中心╱綜合報導
曼哈頓最後一座付費電話亭被移除，象徵投幣通話的時代結束。(取自LinkNYC Instagram)
曼哈頓最後一座付費電話亭被移除，象徵投幣通話的時代結束。(取自LinkNYC Instagram)

手機時代，電話亭沒落，紐約市近期移除曼哈頓第七大道上、市內最後一座公共電話亭，象徵投幣通話的時代結束，電話亭並移到紐約市立博物館(Museum of the City of New York)展示，「類比城市：電腦前時代的紐約市」(Analog City: NYC BC)，展出至12月31日。

市長技術與創新辦公室(Office of Technology and Innovation)主任弗雷澤(Matthew Fraser)說：「好比我們從馬車換到沙灘車、再換到轎車、又換到飛機。我們也從付費電話推進到無線網路時代。」

博物館館長塔托爾(Lilly Tuttle)說「這個展覽裡，我們談到在手機時代來臨前，人們是如何安排他們的計畫、或是怎麼找路。紐約人的腳步沒有停止，我們只是改變了溝通方式。」

早在10年前，時任紐約市長彭博(Michael Bloomberg)就計畫整頓市容，包含移除公共電話；2014年前市長白思豪(Bill de Blasio)開始實施LinkNYC計畫，為市民提供免費的Wi-Fi服務，人們也逐漸忽視公共電話的存在。

展覽網址：https://www.mcny.org/exhibition/analog-city。

紐約市 博物館 手機

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