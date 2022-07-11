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極左派勞工家庭黨 轉向背書霍楚

記者張心╱紐約報導
霍楚獲得極左派勞工家庭黨背書。(州長辦公室提供)
霍楚獲得極左派勞工家庭黨背書。(州長辦公室提供)

極左派勞工家庭黨(Working Families Party)近日宣布背書曾被他們批評相對溫和的民主黨霍楚(Kathy Hochul)，堅決抵制剛贏得共和黨州長初選的李修頓(Lee Zeldin)，表示將同其代表的極端右翼抗爭到底。

「我們將致力於把李修頓和剝奪人們自由的右翼極端分子，在今年11月的選舉日徹底擊敗。」勞工家庭黨執行主任科姆威爾(Sharon Cromwell)表示，此前該黨派支持紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)，但在初選落敗於霍楚；選舉之前，勞工家庭黨承諾過不會添亂，將盡所能確保不讓支持川普的共和黨派人士當選掌權，這次也信守承諾將背書霍楚。

紐約州民主黨主席傑克布斯表示，對於勞動家庭黨將與民主黨站於同一戰線十分有信心，目前得到勞動家庭黨支持的霍楚，也將與共和黨候選人一樣，同時得到兩黨的提名。根據紐約州的投票法，同一參選人可出現在不同黨派的選票上，保守黨(Conservative Party)通常與共和黨同一陣營，此次也提名共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)同時作為保守黨參選人。

然而李修頓並不看好民主黨與勞工家庭黨的結盟，他稱這為「最邪惡的不正當婚姻」，表示霍楚與一個要求削減警察經費、大規模增稅、為無證移民提供免費的醫保、支持非公民的投票權益等可怕事件的締造者為伍，顯示出霍楚就是「激進的左派」。

過去幾年，勞動家庭黨支持前州長葛謨(Andrew Cuomo)，此次也將幫助霍楚鞏固紐約州的左翼力量，「霍楚正在建立一個廣泛的聯盟，反映紐約州和民主黨的不同觀點。」霍楚競選發言人古德曼(Jen Goodman)發表聲明，將李修頓稱為「極右極端主義」。

霍楚 民主黨 共和黨

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