捲土重來 前州參議員艾維樂宣布參選下屆市議員

前州參議員艾維樂(前排中)宣布參選2023年第19選區市議員。(記者牟蘭╱攝影)

去年市議員選舉中，以387票落敗共和黨候選人的前州參議員艾維樂(Tony Avella)，9日宣布參加2023年第19選區市議員；他在會上批評保釋金改革法以及市府的監獄計畫等，呼籲民主黨 選民團結，明年積極投票 ，勿「重蹈覆轍」。

紐約同源會會長黃友興、 紐約市 居民聯盟負責人臧東慧、美華力量聯盟顧問羅維宗與多位亞裔社區代表，9日於法拉盛共同支持艾維樂參選。

艾維樂指去年的普選中與現任市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)只差387票，且不滿帕拉迪諾上任後的部分言論，因此決定參選；以日前公校的變裝皇后讀書會為例，他指，民代可以不同意他人的觀點，但要尊重每一種聲音。

對於此次競選，艾維樂說，他充滿信心，已著手申請相對基金，呼籲民主黨明年初選時就團結一致，普選日積極投票，「如果去年更多民主黨人積極投票，結果會不一樣」；他說，自己的政治主張並未改變，反對取消特殊高中入學考試與資優班，要求政府取消監獄計畫等。

艾維樂表示，保釋金改革法對紐約市的治安帶來負面影響，他理解初衷是為低收入者提供公平的司法審判，但已偏離原意，承諾上任後傳遞民意，「犯罪率上升說明一切」。

黃友興與羅維宗指，艾維樂是老將，多年為民服務，甚至沒有休假，更未發表極端的言論攻擊其他群體，期盼他重返政壇，為華人發聲。

今年70歲的艾維樂2002年首次當選第19選區市議員，2011年當選第11選區的州參議員，去年在第19選區市議員的選舉落敗政治新人帕拉迪諾。