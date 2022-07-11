我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只油車貴…電動車也漲 平均1輛5.4萬元

歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

捲土重來 前州參議員艾維樂宣布參選下屆市議員

記者牟蘭╱紐約報導
前州參議員艾維樂(前排中)宣布參選2023年第19選區市議員。(記者牟蘭╱攝影)
前州參議員艾維樂(前排中)宣布參選2023年第19選區市議員。(記者牟蘭╱攝影)

去年市議員選舉中，以387票落敗共和黨候選人的前州參議員艾維樂(Tony Avella)，9日宣布參加2023年第19選區市議員；他在會上批評保釋金改革法以及市府的監獄計畫等，呼籲民主黨選民團結，明年積極投票，勿「重蹈覆轍」。

紐約同源會會長黃友興、 紐約市居民聯盟負責人臧東慧、美華力量聯盟顧問羅維宗與多位亞裔社區代表，9日於法拉盛共同支持艾維樂參選。

艾維樂指去年的普選中與現任市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)只差387票，且不滿帕拉迪諾上任後的部分言論，因此決定參選；以日前公校的變裝皇后讀書會為例，他指，民代可以不同意他人的觀點，但要尊重每一種聲音。

對於此次競選，艾維樂說，他充滿信心，已著手申請相對基金，呼籲民主黨明年初選時就團結一致，普選日積極投票，「如果去年更多民主黨人積極投票，結果會不一樣」；他說，自己的政治主張並未改變，反對取消特殊高中入學考試與資優班，要求政府取消監獄計畫等。

艾維樂表示，保釋金改革法對紐約市的治安帶來負面影響，他理解初衷是為低收入者提供公平的司法審判，但已偏離原意，承諾上任後傳遞民意，「犯罪率上升說明一切」。

黃友興與羅維宗指，艾維樂是老將，多年為民服務，甚至沒有休假，更未發表極端的言論攻擊其他群體，期盼他重返政壇，為華人發聲。

今年70歲的艾維樂2002年首次當選第19選區市議員，2011年當選第11選區的州參議員，去年在第19選區市議員的選舉落敗政治新人帕拉迪諾。

前州參議員艾維樂(前排左六)9日宣布參加2023年第19選區市議員。(記者牟蘭／...
前州參議員艾維樂(前排左六)9日宣布參加2023年第19選區市議員。(記者牟蘭／攝影)

投票 民主黨 紐約市

上一則

極左派勞工家庭黨 轉向背書霍楚

下一則

華人籲艾姆赫斯特 畫入麥斯佩斯選區

延伸閱讀

安倍遇刺 同情票發酵 日參院選舉自民黨大勝

安倍遇刺 同情票發酵 日參院選舉自民黨大勝

安倍遇刺後日參院自民黨大勝 修憲可能高

安倍遇刺後日參院自民黨大勝 修憲可能高
紐約市5歲以下兒童 53萬人僅1萬人打疫苗

紐約市5歲以下兒童 53萬人僅1萬人打疫苗
台裔日本參議員蓮舫宣布當選 東京都選區得票排第三

台裔日本參議員蓮舫宣布當選 東京都選區得票排第三
安倍遇刺效應 篤定當選參議員者沒呼萬歲 而是做這件事

安倍遇刺效應 篤定當選參議員者沒呼萬歲 而是做這件事

熱門新聞

華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
顧Tina將愛好變成職業。(取自Shef)

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

2022-07-09 07:37
疫情爆發後，緬街的無證攤販屢禁不止，聯邦農業部執法人員6日嚴查緬街多個售賣走私肉類零食的攤位；圖為執法人員沒收貨品後的街道。(記者牟蘭／攝影)

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販

2022-07-07 10:27

3嫌紐約法拉盛持刀搶走11萬首飾…已連犯4起

2022-07-03 14:55
警方封鎖羅斯福大道與41大道間的40路，直到當天中午12時左右，才解開封鎖，允許行人出入。(記者牟蘭／攝影)

紐約偷信華男遭同夥持槍綁架 囚地下賭場

2022-07-08 19:09
亞當斯在案發地便利店前接受媒體採訪，「尊重」檢方的決定。(取自市長辦公室)

店員自衛反遭控謀殺 亞當斯：同情但尊重檢方

2022-07-08 07:55

超人氣

更多 >
華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助
封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保

封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保
封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權

封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權
全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？
模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃

模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃