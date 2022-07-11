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華人籲艾姆赫斯特 畫入麥斯佩斯選區

記者鄭怡嫣╱紐約報導
公聽會上華人居民陳情，呼籲把艾姆赫斯特畫入南邊第30選區。(取自公聽會視頻)
公聽會上華人居民陳情，呼籲把艾姆赫斯特畫入南邊第30選區。(取自公聽會視頻)

紐約市議會的選區重畫正在進行中，不少住在皇后區艾姆赫斯特的華人居民表示，艾姆赫斯特與傑克森高地(Jackson Heights)雖同屬第25選區，但兩地的房屋類型、族裔人口、社區訴求等長年來差異顯著，呼籲將艾姆赫斯特畫入南邊的第30選區，與訴求更一致的中村(Middle Village)、麥斯佩斯(Maspeth)並入一區。

日前在市選區委員會於皇后區舉辦的公聽會上，紐約同源會副主席林小蓮表示，在艾姆赫斯特買房居住已48年，皇后大道(Queens Blvd)以南的艾姆赫斯特，以獨棟房的家庭為主，以北的傑克森高地，則以租客及商家為主，兩邊訴求差異很大，艾姆赫斯特居民如有房產估值、長者搭乘公共交通、人行道被占用等問題，常跑去隔壁的第30選區求助，因為這些服務難以在本區得到解決，呼籲將艾姆赫斯特直接畫入訴求更一致的第30選區。

艾姆赫斯特居民王Sally也說，相比傑克森高地，艾姆赫斯特像是被「遺忘的角落」，此地與第30選區的長者人口都很密集，但長者議題在第25選區從不是優先解決事項，並入需求一致的第30選區才能更好地解決共有問題，選出的民代也更有代表性。

曾參選該區市議員的陳熠表示，第25選區的亞裔人口不集中，艾姆赫斯特與傑克森高地的居民也鮮少往來，政見常常相左，議員調和兩邊有挑戰。目前，代表兩地的各級議員，無一人在艾姆赫斯特辦公，撥給艾姆赫斯特的經費也嚴重不足，致使儘管艾姆赫斯特的亞裔人口持續增加，但十多年來立足在此服務亞裔的社區組織卻始終寥寥無幾，而當地地鐵站無殘障通道、公校擁擠等議題，多年來也均未解決與改善。

他說，考慮選民的族裔、背景與訴求，此次州眾議會選區重畫，將艾姆赫斯特、木邊、麥斯佩斯並為同一新選區就十分合理，值得參考。艾姆赫斯特應畫入南邊的第30選區，與中村、麥斯佩斯並入一區，傑克森高地則應與亞斯托利亞北部、拉瓜地亞機場周邊畫為一區。

市選區委員會將於15日為新地圖草案投票，並在8月舉辦五場公聽會，9月15日則將為修改後的重畫地圖再投票，並於16日移交市議會，民眾可電郵至[email protected]，或郵寄至253 Broadway, 3rd Floor New York, NY 10007遞交意見。

亞裔 投票 皇后區

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