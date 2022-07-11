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紐約市安裝首個公共5G熱點站 計畫未來5年2000個

記者和釗宇╱紐約報導
市長亞當斯(發言者)10日宣布安裝全市首座公共5G信號無線熱點站(左)。(市長辦公室提供)
市長亞當斯(發言者)10日宣布安裝全市首座公共5G信號無線熱點站(左)。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)10日在布朗士區宣布安裝全市首座公共5G信號無線熱點站，為網路資源較少的低收入社區提供免費的5G服務和高速無線網路，預計未來五年將在全市五區部署2000個公共5G無線熱點站。

該項目屬於市府「連結紐約市」(LinkNYC)計畫的一部分，新的5G站點將採用公私合作的方式運營，將前市長白思豪(Bill de Blasio)任內推出的舊款熱點站進行翻新，不僅繼續提供無線網、USB充電口、911報警按鈕等功能，還能使用5G服務；手機方案含有5G高速上網服務的市民，將可提高網速。

亞當斯表示，「如同電話服務對我們的祖父輩一樣，無線上網不是我們這一代的奢侈品，而是必需品，就像我們需要電力、暖氣和熱水一樣，這些服務是確保城市正常運轉的關鍵角色；太多市民仍沒能享受數位服務，政府致力於改變這一現狀。」

前市府曾希望無線熱點站電子螢幕的廣告收入，可以讓市府將數量增至1萬個，但收入不如預期，最終只部署了1800個，主要位於曼哈頓；新型的5G站點營利模式有所革新，作為5G信號的補充，市府將把站點租用給電信運營商使用，取得收入。

市府計畫到2026年將5G無線熱點站增至4000座，在新增加站點中，近半將在曼哈頓96街以北和四個外區；市府表示，一般情況下，新型熱點站的覆蓋範圍將達到方圓1000呎，範圍內的民眾都可享受免費的高速上網服務，只要像在酒店使用無線網路一樣登錄連接即可。

全市首座公共5G信號無線熱點站於布朗士安裝。(市長辦公室提供)
全市首座公共5G信號無線熱點站於布朗士安裝。(市長辦公室提供)

5G 亞當斯 曼哈頓

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