布碌崙南區中心增76新警 攜手華社維護治安

民安隊日前與布碌崙南區勤務指揮中心新警員會面交流。(民安隊提供)

管轄範圍包括布碌崙 (布魯克林)多個華社的布碌崙南區勤務指揮中心，近期迎來76名新警加入，其中包括通曉中文、福州話的華裔警員；為促進警民合作，新警日前與包括亞裔 的社區組織會面交流，望能加強聯繫、共同打擊犯罪。

布碌崙南區勤務指揮中心瑣所的四個警區中，包括華人群居的康尼島60分局、羊頭灣61分局、班森賀62分局、貝瑞吉68分局、日落公園的66及72分局；今年有76名警員在完成訓練後，派往該指揮中心擔任巡警。

日落公園8大道亞裔民安隊隊長柳寶枝表示，在注入新血後，指揮中心每次都會安排新警員與社區的不同族裔組織見面，瞭解當地社區、以及面臨的問題，讓新警能夠快速掌握並適應。

他向警員介紹民安隊在社區發揮的作用，每晚定時巡邏，也願意與警方密切合作，隊伍中有會說各種方言的隊員，必要時為警方提供翻譯服務等。

據悉，添加的警員當中有六名華裔，也有會說流利中文及福州話的人；對此柳寶枝表示，當地華人移民因語言及文化障礙，加上在家鄉特殊的環境中成長，一般對警察 都很敬畏，出事時不見得會輕易尋求警方援助。

將亞裔警察派到當地能有積極影響，亞裔面孔的警察有助民眾放下戒心；且華裔警員對華社充分了解，更能有效維護社區治安。