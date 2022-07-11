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班森賀中餐館開業首日火災 殃及鄰店

記者胡聲橋／紐約報導
遭受火災的「港兩餐」茶餐廳大門緊閉，二樓窗戶被封。(記者胡聲橋╱攝影)
遭受火災的「港兩餐」茶餐廳大門緊閉，二樓窗戶被封。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人商鋪林立的86街，一家華人中餐館開業第一天就發生火警，所幸餐館員工無人受傷。約一個小時後撲滅，消防員有數人受傷，暫無大礙。

86街交海灣23街附近的「港兩餐」9日開張第一天，但不到三小時，便發生意外。據消防隊消息，中午12點46分發生火警。附近一家餐館的員工介紹說，火勢開始於廚房，可能是因為電路著火引起，火勢從廚房蔓延到這個二層聯排樓房的其他區域。目擊者說，看到有很多煙從餐廳的門窗冒出，但沒有看到明火。

消防隊至少出動兩輛消防車，其中一輛動用了雲梯。

據消防隊介紹，火勢於下午1時46分撲滅，有五名消防員受傷。附近一家雜貨店員工說，看到急救人員在救護一名躺在地上的消防員，可能是吸入了有害氣體。

這家茶餐廳的前身是「德興美食」(Tak Hing)，經營各式早餐和小吃，既可當場吃，也送外賣。

新老闆接手後，改名為「港兩餐」，經過裝修，隆重開業。餐廳周日關門歇業，門口貼著撤離通知，業者對火警暫無回應。

該餐廳相鄰的一家越南河粉店，因為受牽連，據說受損較大，周日也關門歇業。「港兩餐」的另一邊是日式餐廳，周日照常營業。

據該店老闆介紹，緊貼他家餐廳牆壁的是「港兩餐」的樓梯間，消防員救火時破壞了部分牆壁，他修補後，決定繼續營業。

消防車搭起雲梯，在「港兩餐」茶餐廳滅火。(讀者提供)
消防車搭起雲梯，在「港兩餐」茶餐廳滅火。(讀者提供)
消防車搭起雲梯，在「港兩餐」茶餐廳滅火。(讀者提供)
消防車搭起雲梯，在「港兩餐」茶餐廳滅火。(讀者提供)
消防員在「港兩餐」茶餐廳滅火。(讀者提供)
消防員在「港兩餐」茶餐廳滅火。(讀者提供)

華人 越南 布碌崙

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