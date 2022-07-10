我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

華埠首開娛樂大麻店 居民有疑慮

記者顏嘉瑩╱紐約報導
華埠茂比利街近日開了首間專售大麻的店面，由華人業主經營。(記者顏嘉瑩╱攝影)
華埠茂比利街近日開了首間專售大麻的店面，由華人業主經營。(記者顏嘉瑩╱攝影)

曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)近日開了首間娛樂性大麻的店面「Little Cafe LLC」，以捲菸或是公克零售的方式販售大麻；該店由華人家庭經營，開幕至今引發社區好奇，也有部分反對聲音；社區人士陳家齡則表示，希望業主能與華埠社區保持良好關係並互相尊重。

「Little Cafe LLC」位於茂比利街56號，販售的大麻菸和零售大麻，價格從15元到320元不等，強調購買者需年滿21歲以上，可以現金或刷卡方式付款。

該店職員麥健表示，該店面與在紐約市各社區流動的大麻車不同，沒有花俏的外表和口味，店裡僅有由大麻農場購入、不同品種的大麻葉零售和捲菸，強調從進貨到銷售一切合法。

該店的大麻價格從15元到320元不等。(記者顏嘉瑩╱攝影)
該店的大麻價格從15元到320元不等。(記者顏嘉瑩╱攝影)

該店本月初開幕以來，生意並不好；麥健說，雖然有愈來愈多華人吸食大麻，但開業至今一天僅有約三、四個客人；他表示，會選在華埠開業是由於社區中還沒有專賣大麻的店面，希望能夠搶占社區市場，並接收來華埠觀光的遊客。

華人普遍對大麻有刻板印象，尤其目前華埠遊民問題嚴重，而該店的位置就在不時有遊民聚集的哥倫布公園，以及關押犯人的曼哈頓拘留所對面，附近除了有遊民，還有不少到公園休閒的年長者和小朋友。

店裡有多種大麻捲菸和零售大麻。(記者顏嘉瑩╱攝影)
店裡有多種大麻捲菸和零售大麻。(記者顏嘉瑩╱攝影)

麥健表示，紐約州21歲以上的人可合法持有和吸食大麻的法律已通過，若正常使用大麻，也有不少正面的藥用效果，希望民眾不要繼續把大麻污名化。

店裡有多種大麻捲菸和零售大麻。(記者顏嘉瑩╱攝影)
店裡有多種大麻捲菸和零售大麻。(記者顏嘉瑩╱攝影)

另外他也強調，店門將隨時保持關閉，只有店員按下開門鈕，顧客才可走進店裡消費，「我們會過濾上門購買大麻的客人，絕對不會把商品隨意賣給遊民或其他可疑的人。」

社區人士陳家齡則說，紐約州大麻合法化且可供個人使用，未來相信會有愈來愈多類似店面，目前在下東城已經有幾間商店開始販售大麻，但「Little Cafe LLC」為華埠首間專售大麻的店面，且地理位置就位在社區中心，是他「從未想過的」。

陳家齡表示，業者是華人家庭，且與社區有聯繫，希望能繼續與社區保持良好關係並互相尊重；對於吸食者，他則說，他們也應該尊重附近居民，在不會擾民的前提下吸食，否則未來可能衍伸其他問題。

櫃台設有開門鈕，可過濾上門購買大麻的顧客。(記者顏嘉瑩╱攝影)
櫃台設有開門鈕，可過濾上門購買大麻的顧客。(記者顏嘉瑩╱攝影)

大麻合法化 華埠 遊民

上一則

紐約市禁售大麻點 17店含下東城、華埠

下一則

流動大麻車進駐法拉盛 華人憂易誤導青少年

延伸閱讀

華埠「橋頭夜市」回歸 民眾樂遊

華埠「橋頭夜市」回歸 民眾樂遊
聖他克拉拉縣 加入聯邦「美國之家」住房倡議

聖他克拉拉縣 加入聯邦「美國之家」住房倡議
芝華埠夏令會7月30日登場 為期兩天

芝華埠夏令會7月30日登場 為期兩天
振興加州大麻產業 紐森祭出「停徵種植稅」優惠

振興加州大麻產業 紐森祭出「停徵種植稅」優惠

芝城華商會舉辦新一屆董事和執行董事就職典禮 李建明會長歡迎大家加入，打造華埠繁榮

芝城華商會舉辦新一屆董事和執行董事就職典禮 李建明會長歡迎大家加入，打造華埠繁榮

熱門新聞

華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
華裔母親被滯留機場24小時後終於2日抵達紐約。(李可蘭提供)

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

2022-07-02 14:20
200名來自中國的投資人，向紐約州高等法院提出訴訟，狀告知名地產商。(Getty Images)

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

2022-07-03 09:16
顧Tina將愛好變成職業。(取自Shef)

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

2022-07-09 07:37
疫情爆發後，緬街的無證攤販屢禁不止，聯邦農業部執法人員6日嚴查緬街多個售賣走私肉類零食的攤位；圖為執法人員沒收貨品後的街道。(記者牟蘭／攝影)

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販

2022-07-07 10:27

3嫌紐約法拉盛持刀搶走11萬首飾…已連犯4起

2022-07-03 14:55

超人氣

更多 >
全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名
華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮
誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑

誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑
中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請

中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請
刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生

刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生