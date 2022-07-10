華埠首開娛樂大麻店 居民有疑慮

華埠茂比利街近日開了首間專售大麻的店面，由華人業主經營。(記者顏嘉瑩╱攝影)

曼哈頓華埠 茂比利街(Mulberry St.)近日開了首間娛樂性大麻的店面「Little Cafe LLC」，以捲菸或是公克零售的方式販售大麻；該店由華人家庭經營，開幕至今引發社區好奇，也有部分反對聲音；社區人士陳家齡則表示，希望業主能與華埠社區保持良好關係並互相尊重。

「Little Cafe LLC」位於茂比利街56號，販售的大麻菸和零售大麻，價格從15元到320元不等，強調購買者需年滿21歲以上，可以現金或刷卡方式付款。

該店職員麥健表示，該店面與在紐約市各社區流動的大麻車不同，沒有花俏的外表和口味，店裡僅有由大麻農場購入、不同品種的大麻葉零售和捲菸，強調從進貨到銷售一切合法。 該店的大麻價格從15元到320元不等。(記者顏嘉瑩╱攝影)

該店本月初開幕以來，生意並不好；麥健說，雖然有愈來愈多華人吸食大麻，但開業至今一天僅有約三、四個客人；他表示，會選在華埠開業是由於社區中還沒有專賣大麻的店面，希望能夠搶占社區市場，並接收來華埠觀光的遊客。

華人普遍對大麻有刻板印象，尤其目前華埠遊民 問題嚴重，而該店的位置就在不時有遊民聚集的哥倫布公園，以及關押犯人的曼哈頓拘留所對面，附近除了有遊民，還有不少到公園休閒的年長者和小朋友。 店裡有多種大麻捲菸和零售大麻。(記者顏嘉瑩╱攝影)

麥健表示，紐約州21歲以上的人可合法持有和吸食大麻的法律已通過，若正常使用大麻，也有不少正面的藥用效果，希望民眾不要繼續把大麻污名化。 店裡有多種大麻捲菸和零售大麻。(記者顏嘉瑩╱攝影)

另外他也強調，店門將隨時保持關閉，只有店員按下開門鈕，顧客才可走進店裡消費，「我們會過濾上門購買大麻的客人，絕對不會把商品隨意賣給遊民或其他可疑的人。」

社區人士陳家齡則說，紐約州大麻合法化 且可供個人使用，未來相信會有愈來愈多類似店面，目前在下東城已經有幾間商店開始販售大麻，但「Little Cafe LLC」為華埠首間專售大麻的店面，且地理位置就位在社區中心，是他「從未想過的」。

陳家齡表示，業者是華人家庭，且與社區有聯繫，希望能繼續與社區保持良好關係並互相尊重；對於吸食者，他則說，他們也應該尊重附近居民，在不會擾民的前提下吸食，否則未來可能衍伸其他問題。