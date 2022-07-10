紐約市禁售大麻點 17店含下東城、華埠

業者表示，店內出售的大麻為合法。(記者張晨╱攝影)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochu)、市長亞當斯(Eric Adams)才在4月的「國際大麻日」(international day for weed)雙雙為紐約成人大麻合法化 歡呼，表態肯定合法大麻的經濟效益；近日全市17家販售大麻的店面和卡車就收到了管制委員的禁止函，以尚未對銷售制定細則為由勒令其禁售，曼哈頓華埠、下東城，布碌崙 (布魯克林)日落公園等地均在列。

紐約州大麻管制委員會(New York's Cannabis Control Board)向17家企業發出了禁止函，指控這些商家在沒有銷售許可的情況下仍出售大麻；去年紐約州通過娛樂性大麻合法化。

紀錄顯示，布碌崙有七家，曼哈頓有六家，布朗士有兩家，皇后區有兩家；其中位於華人社區的，包括包括曼哈頓亞倫街(Allen St.)172號的Empire Cannabis Club、麥地臣街(Madison St.)118號的Kushfly，以及布碌崙日落公園的Freaky Dog煙店。

委員會主席賴特(Tremaine Wright)在一份聲明中表示，即使紐約州已於2021年在「大麻管制與稅收法案」(Marijuana Regulation and Taxation Act) 中，承認了大麻的合法性，但全州目前沒有一家企業獲得銷售成人大麻(adult-use cannabis)的許可。

美國大麻管理局(Office of Cannabis Management)表示，紐約州官員尚未對大麻的銷售制定相關規定，這意味著所有出售或「贈送」大麻品種的店面、畫廊和改裝的食品卡車仍在非法經營。

禁止函顯示，如果經營者不停止營業，他們在合法大麻市場獲得執照的能力將面臨「巨大的風險」；信函中還寫道，「未經許可出售未被實驗室測試過的大麻產品，破壞了合法市場的定義，並可能對公共健康造成威脅。」

非法銷售除在零售場所、網路商店，或在臨時活動中出售大麻產品外，消費者在非大麻銷售場所購入他物，而獲得大麻為贈品的行為，也被視作違法。

而才在華埠茂比利街(Mulberry St.)56號開門迎客的「Little Cafe LLC」也在其窗戶上貼上了出售大麻的標示；當記者詢問出售是否合法時，業者表示，「是的，合法。」