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看好大麻市場 供應商積極找租賃點

記者顏潔恩╱紐約報導
看準紐約市未來的大麻零售市場，許多供應商積極尋找租賃地點。(美聯社)
看準紐約市未來的大麻零售市場，許多供應商積極尋找租賃地點。(美聯社)

紐約州成人大麻合法化頒布已約一年，大麻零售市場供應商看中商機，積極在紐約市開始尋找租賃地點；曼哈頓一間地產顧問透露，不少房東對租賃空間用作大麻零售逐漸放下戒心，目前正與供應商協商，其中還有大麻零售商，相中曼哈頓中城麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)附近的一棟二層樓宇。

根據紐約州大麻管理局(The State's Office of Cannabis Management，簡稱OCM)，獲批大麻種植許可證的供應商，預計將在接下來的一個月至三個月內開始營業，為此不少零售商已看準商機、加快腳步，尋找合適的租賃地點。

Current Real Estate的地產顧問范天諾(Dean Valentino)表示，雖這不是大麻零售商首次找上他，但過去房東對出租空間用來賣大麻懷有疑慮，直到近期有感房東的態度發生轉變，開始覺得值得冒險，願意出租房產給大麻供應商。

范天諾說，過去一年內，紐約市大麻零售商的租戶翻倍增長；當其他客戶都在討價還價時，一個在全美銷售大麻的品牌客戶，願意支付既定的房屋市場價格，對房東具有誘惑。

大麻租賃專家譚諾(Greg Tannor)表示，很多人看中大麻銷售商機，嘗試申請種植許可證，進而推動對租賃的需求；目前探索紐約市租賃市場的人，從經驗豐富的企業家到年輕的創業者，應有盡有，大家都想分一杯羹。

但現在面臨的問題是，零售許可證的申請甚至還沒開放，更別說一定會獲得配額，所以潛在供應商目前與房東達成的協議較為混亂；一些租戶同意支付部分租金或定金以保留空間，還有部分租戶與房東雖達成協議但不交租金，導致房東最終可能轉租給他人，目前最常見的協議是，若租戶未被獲批零售許可證，將可無條件打破交易。

OCM一名發言人透露不打算限制頒發許可證的數量，地產專家Colby Piper認為這將提高大麻競爭市場，供應商被迫降低價格；隨著收益變少，供應商更難承擔租金，因此現階段尋找並簽訂合適的租約，具有策略性。

看準紐約市未來的大麻零售市場，許多供應商積極尋找租賃地點。(美聯社)
看準紐約市未來的大麻零售市場，許多供應商積極尋找租賃地點。(美聯社)

大麻合法化 房東 零售商

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