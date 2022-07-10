流動大麻車進駐法拉盛 華人憂易誤導青少年

日前專售大麻的卡車停靠在法拉盛市中心。(記者鄭怡嫣╱攝影)

去年紐約州通過娛樂大麻合法化 ，全市出現許多銷售點，日前華人聚居的皇后區法拉盛 市中心，也出現一輛「綠色大麻公車」，民眾擔憂包裝成彩色糖果和點心的大麻和狀若派對校車的公車，將誤導青少年，若在社區試水成功，也會導致更多大麻銷售點的湧入。

根據紐約州相關規定，年滿21歲的成年人最多可擁有三盎司的大麻，儘管目前銷售大麻仍非法，銷售及種植法規細則有待完善，但由於管制寬鬆、警方不執法，形成規模龐大的灰色地下販賣網。

在皇后區這輛印滿大麻葉圖案的綠色公車，從下午4時停靠在羅斯福大道(Roosevelt Ave)近緬街(Main St)一帶直至深夜10時或11時，販賣30元起價、含大麻成分的各類蛋糕、餅乾、糖果和捲菸等，產品標註大麻植株的成分、吸食反應以及醫療成效；例如熔岩蛋糕寫明含三成尋常大麻(Sativa)以及七成印度大麻(Indica)，吸食後能感到歡快(euphoria)、大腦嗨(cerebral)、有睏意及飢餓感等，療效則寫對頭痛、偏頭痛、慢性病及失眠等有助益。目前，民眾如欲購買，需出示證明已成年的身分證件且需用現金支付。

根據大麻控制委員會(Cannabis Control Board)在6月發布的新規，禁止商家聲稱大麻產品有任何健康益處，並禁止使用「葉子」(weed)等詞語來宣傳，公車上貼有的「出售雜草」而非大麻的告示，及上述寫有醫療成效的產品說明，顯然並不符合規定，然而由於新規仍在60天的公眾評論期而非最終敲定。

該轄區分局警察也對本報記者確認「暫時不對大麻銷售執法」，大麻車仍屬管制寬鬆的灰色地帶，這些紐約大麻合法化後出現的亂象，也被前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)稱為「紐約大麻黃金時代的漏洞。」

本報記者日前在傍晚時分走訪這輛大麻車時，有一些青年至中年的非洲裔及西語裔上前詢問，但購買者寥寥，也鮮少見到亞裔買家；住在皇后區牙買加(Jamaica)Hollis的銷售人員Jerry Moses表示，停駐法拉盛鬧市一周內，生意蕭條，平均一小時有兩位買家，大多數買家都是非洲裔，19、20歲的年輕人居多，如果生意持續走低，流動車將開到其他社區嘗試。

「在銷售與種植行規及各項細則敲定以前，不應該這麼早就宣布大麻合法化」；法拉盛的小商家及社區維權人士陳熠表示，這就給了許多商家可操作的灰色空間，例如按照現行規定，出售雖然非法，但出售三盎司以下的大麻且不獲利(without compensation)，卻不會被控任何罪名或被開具罰金，這使得許多商家，以非營利機構名義，或買產品贈送大麻的方式，變相出售大麻，而這些產品的來源及成分並無任何的監控與管制。

對於進駐法拉盛社區的大麻車，陳熠也表示擔憂；他說，大麻車給更多華人民眾認識與接觸大麻的機會，法拉盛已有許多娛樂場所，打架、鬥毆甚至命案不在少數，大麻的加入，將促使社區動亂、增加治安隱患。 大麻在法拉盛銷售情況不佳。(記者鄭怡嫣╱攝影)

他還說，五彩包裝的零食、形如派對校車的綠色大麻車，以及「只要你們需要，就可以隨時開到你們身邊」的銷售模式，也對青少年存在一定的誤導，難免有年輕人因好奇與新鮮，在不加引導的情況下使用，商家試水後，一旦發現法拉盛有大麻市場，也勢必會導致更多資本、商店與流動車的引入。

育有一位三歲孩子的法拉盛居民閻先生雖不反對抽大麻，但反對吸食者在人口密集或學校附近抽大麻，致使孩子們或長者誤食二手大麻。

事實上，根據聯邦疾病防治中心(CDC)，二手大麻中也含有四氫大麻酚，對接觸的兒童與青少年將產生心理影響，閻先生憂心，大麻文化與大麻車的湧入，可能讓孩子交到「損友」，因尚無成年人的自制能力而過度沾染。

不過也有華人在敦促盡快完善立法的前提下支持大麻的合法化，居民李欣悅表示，合法化之後，大麻的價格會更低與標準化，令販毒集團利益受到很大的打擊，可以有效打擊販毒問題，也可以對大麻的質量有更好的監管，會更少出現「不知道買來的大麻，有無摻雜其他東西」的情形，對消費者是一種保護，同時對稅收及創造工作崗位也是一種刺激，「其實合法化並不會鼓勵人們吸毒，荷蘭早已大麻合法，可是阿姆斯特丹還是有近一半民眾並非大麻的消費者。」