456藝廊 李秉罡「雙重口音」壁畫展

李秉罡「雙重口音」壁畫，456藝廊展出。(記者張晨╱攝影)

73歲的李秉罡站在曼哈頓華埠 456藝廊裡介紹自己的「雙重口音」(Double Accent)壁畫展時說，「因地制宜」是他數十年創作的準則；這一由盲文符號衍生而來的藝術作品描述了語言的多樣及多變，通過先鋒的壁畫形式展現，李秉罡說，「不僅多語言者有口音，視覺語言也有『口音』，都需通過文本對照方可有更好的理解。」

影音來源：記者張晨

自1983年開始，李秉罡便開始了「象形文字日記」(Pictodiary)項目，他每天都創作一個個人圖像，用象形圖像寫日記；他表示，這些象形詞彙成為他譜寫視覺藝術的元素，表現於畫布，木版畫，紙上作品，數碼印刷，及大型公共藝術壁畫中。

此次在456藝廊展出的作品，幾個象形文字代表了「IMHO」，這個為「以我淺見」(In my humble opinion)的英文縮寫代表了語言形式的多變；李秉罡表示，視覺語言也具有相同的性質，他用盲文轉化為象形文字，展現這種「圍城」般的衝突，因為「每個人都想被理解，但卻因為各種原因不可能對彼此感同身受。」

相比其他藝術家對作品過於的嚴格要求甚至刻板，李秉罡說，這一展覽只花費了三天的時間，根據場地、人力以及資源的不同調整每一次的創作，「不拘泥於小節，能收穫更多的驚喜。」

站在壁畫前，視覺效果不輸許多年輕人青睞的網紅快閃展，李秉罡表示，紐約自他年輕時，就是藝術者的朝聖之地，1979年從雪城大學視覺及表演藝術學院畢業後，他就一直在這裡從事藝術創作。

除此之外，他還和市府多機構合作藝術項目，其中包括市捷運局在華埠堅尼路地鐵站的壁畫、市教育局 牽頭在華裔為主的湯森哈里斯高中(Townsend Harris High School)、公立88、242小學進行藝術教育等。

此次畫展將從9日(周六)持續至29日(周五)結束，感興趣的民眾可在456藝廊開放時間前往參觀，地址為曼哈頓百老匯456號三樓，開放時間為周一至周五下午1時至6時。