見證疫情中人性與愛「武漢 武漢」美國上映

聚焦中國武漢市新冠病毒第一波疫情的紀錄片「武漢 武漢」，將於11日在全美播出。(Stars Collective Films Entertainment Group, Inc.)

聚焦中國武漢 市新冠病毒第一波疫情 的紀錄片「武漢 武漢」，將於11日(周一)在全美播出；該紀錄片由華裔導演張僑勇(Yung Chang)執導，在疫情爆發的高峰期，接觸當地第一線的醫務人員和志願者，通過每個人物獨特的視角，見證當時武漢這座城市正在應對的危機。

這齣將在美國公共電視網(Public Broadcasting Service)旗下獨立紀錄片電視欄目POV播放的紀錄片，由兩次金馬獎最佳紀錄片得主張僑勇執導；奧斯卡 提名者梅美儀(Diane Quon)，奧斯卡得主Donna Gigliotti、羅雷等人聯合製作，並由甄子丹擔任總監製。

該片描述在2020年2、3月，武漢進入前所未有的全城封鎖。在抗疫前線，醫護人員掙扎於防疫物資的短缺；深入疫區，醫護人員需要在防護服外寫下自己的名字，並將自己的照片貼在胸前，以便病人能夠認出他們；疫區之外，城市居民和來自其他地區的志願者，為城市提供必要的資源和幫助。

「武漢 武漢」透過疫情期間五組平凡市民的故事，從急診室的醫生到重症監護室的護士，從在方艙醫院隔離治療的母子到幫助患者心理輔導的志願者，再到為醫務工作者服務的志願司機和他懷有身孕的妻子，在冰冷的疫情數字之外，用鏡頭展現給觀眾武漢這座城市的人性與愛。

該部影片除了在POV欄目播放，也是第35季的開幕片；張僑勇表示，影片中的每個故事，都是民眾在生活奮鬥中同情心和同理心的縮影，此次能帶著這部以全新視角呈現中國的影片，在POV放映相當榮幸，「『武漢 武漢』是每一個普通人在疫情之中酸甜苦辣的真實寫照，就如同我們在北美的經歷一樣。」

POV欄目總監Erika Dilday則表示，該部影片擁有前所未有的故事角度和出色的敘事方式，特別是在當下針對亞太裔社區的仇恨、歧視暴力浪潮中，這部影片讓大眾更加堅信POV支持少數族裔創作者和故事的使命與決心。

「武漢 武漢」將於東部時間11日(周一)晚10時播出，並將於7月11日至8月11日期間，在網站pbs.org和應用程式PBS Video app開放點播。