華埠「橋頭夜市」回歸 民眾樂遊

民眾伴隨當日涼爽的天氣在夜市上享受美食。(記者張晨╱攝影)

由非營利組織「心目華埠 」(Think!Chinatown)主辦的第二場華埠「橋頭夜市」，8日晚回歸曼哈頓華埠科西街廣場(Forsyth Street Plaza)，夏季美食 、音樂舞蹈表演再次為華埠夏夜帶來難忘的享受；即使當天早些時候陰雨陣陣，但也有不少人前往參加，組織者也邀請了更多的美食商家和文藝團體烘托氣氛。

橋頭夜市由心目華埠在2021年疫情 期間創辦，意旨為社區帶來更多生機，凝結團聚力，也讓社區民眾有機會從疫情的創傷中有喘息、自我療癒的機會。

今年的橋頭夜市由心目華埠、亞洲人平等會，和「現鄰里進行時」(Neighborhoods Now)等機構合作舉辦，由Citizens銀行贊助；在各組織機構的支持下，使夜市活動規模得以擴大，邀請更多美食攤位和藝術家參與。

當天的夜市請到三代亞裔移民藝術家合作的音樂舞蹈組合「左手指月亮」、由舞蹈家袁鳳蘭在1985年創辦的紅綢舞團，以及二胡演奏家楊飛飛、多專業音樂家和藝術家John Tsung等為民眾帶來精彩演出。

另外現場活動還包括捏麵人、糖人、剪紙、草編等民間藝術助陣，加上來自亞裔美食攤位帶來的特色小食，使當晚的活動成為夏夜裡難忘的記憶。

這是心目華埠今夏主辦的五場橋頭夜市的第二場，總監鄺海音表示，疫情中的仇亞風潮讓很多華人不敢出門，尤其是在晚上，即使在自己的社區也是如此；橋頭夜市希望給社區民眾提供一個可以聚在一起享受自己的美食和文化的安全空間。