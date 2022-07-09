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華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

記者鄭怡嫣╱紐約報導
顧Tina將愛好變成職業。(取自Shef)
顧Tina將愛好變成職業。(取自Shef)

不少熱愛美食華人，利用網路平台變身「私廚」，為饕餮客帶來更原汁原味的美食，既滿足懷念家鄉菜的一代移民的味蕾，也使外族裔的食客嚐到更地道的中華料理；他們在家烹製的菜餚，當日即可送達市民家中，熱賣紐約。

顧Tina出生在中國上海，家裡兩代人就是廚師，在皇后區雷哥公園(Rego Park)定居以前，她還在瑞士修習過酒店管理，在香噴噴的餐桌前長大，使她從小也深諳美食之道，她擅長烹製中餐、日餐還有關島菜，拿手菜是慢燉叉燒，佐以中國和日本的香料，以及關島的國菜涼拌雞絲(Kelaguen)，配以時蔬、辛香料以及波羅吒餅(paratha)，新鮮開胃，整個紐約市都很難買到。

當美食平台Shef啟動後，顧Tina便化愛好為職業，掌勺私房菜來開賣；這是一個推廣全球各地家鄉菜的網路平台，美食素人通過食品安全認證後，便可在家準備食材，精心燉煮，把自己的拿手菜分享給更多紐約民眾，除了中餐外，還可遍嚐日餐、東南亞、尼泊爾、印度等來自95個國家的全球各式菜系，顧Tina的餛飩、叉燒以及關島涼雞絲都頗受歡迎。

Becky在家準備食材。(取自Instagram)
Becky在家準備食材。(取自Instagram)

Becky也是來自中國的一代移民，四個月內，她已透過網路賣出數百份私房菜，冰箱裡滿滿當當，全是食材、配料和預製菜；她表示，父母也是開中餐館起家，自己13歲時便在餐館幫工，此後則與父母共同創業，一起經營一家壽司火鍋店，父親擔任主廚，自己作為經理管理廚房，與父親共事20年間，她既學到了非凡的烹飪技巧，同時也享受父親將平凡無奇的原料，化為令人垂涎欲滴菜餚的過程。

關島涼拌雞絲。(取自Shef)
關島涼拌雞絲。(取自Shef)

Becky表示，退休後，她對於烹飪的熱情仍不減，於是在自家廚房改作私房菜，她的孜然鮮辣牛肉餃和紅油抄手都很受歡迎，吸引眾多的回頭客和外族裔的食客。

在人口結構多元化與追求個性飲食的時代，「網路私廚」的概念如今已愈來愈火，除了顧Tina與Becky以外，也有愈來愈多的華人選擇在家烹製當私廚，有的在華埠長大，對父母每天準備的中餐耳濡目染，推出了新式中餐，有的則全以自家後院種植蔬菜為原料，倡導無添加、低脂肪、低鹽量的綠色中餐。

Becky在家準備食材。(取自Instagram)
Becky在家準備食材。(取自Instagram)

美食 華人 移民

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