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華社商家頻遭竊 苦訴62分局

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華人商家8日與62分局華人局長陳韜(下排中間)會面，探討當地治安問題。(記者顏潔恩/攝影)
布碌崙華人商家8日與62分局華人局長陳韜(下排中間)會面，探討當地治安問題。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社商家日前頻遭入室盜竊，8日市警62分局局長陳韜及警員與該社區商家會面，討論治安問題並尋求解決方法；華裔商家指出，儘管現有的保釋改革法讓竊賊被抓到，很快就能被釋放，但仍希望警方及時趕到現場執法，起到震懾作用，停止偷東西的風氣。

8日陳韜及兩名警員在海灣公園大道(Bay Parkway)華人酒樓與多名商家會晤，商家對盜竊問題惡化表示擔心，希望警方能採取行動；陳韜分析，許多竊賊在晚間店家關店後，拉動商店的鐵匣門，接著躲在一旁查看，確保無警報系統後持工具剪開門鎖，闖入店內盜竊財物。

陳韜說，竊賊的動作迅速，犯罪所用的時間不超過10分鐘，警方抵達現場時他們已不知所蹤；最近出現的多起盜竊模式案中，竊賊都在晚間行動，且戴著口罩蒙面，即使監控錄像拍到外貌特徵，卻也始終看不清全貌。

陳韜表示，竊賊的主要目標是現金，其次是彩票，所幸彩票還可以取消使用資格，而商家預防損失最有效的方法就是避免在店裡放大量現金；另一方面，商家應安裝監控錄像、警報系統自保。

Bay Parkway華人商會會長李志波表示，不少業者向他反應竊賊的態度囂張，把超市、雜貨店當自家的店，大搖大擺走進來隨意拿東西離開；業者當場撞見後還要低聲下氣求饒，請他們放下手中的物品離開，商家保證不報警，感嘆這樣的情況發生過於頻繁，生意很難做。

另一商家王先生附和道，礙於目前的保釋法，導致竊賊被抓了又放，警察也無可奈何，但仍希望警察獲報後立即到場執法，或許能殺一儆百，給其他潛在犯罪分子起到震懾作用，「否則大家覺得不給錢也不會被抓，恐怕偷東西的人會愈來愈多。」

陳韜則說，警方以服務社區、保護商家的利益為目標，所持的立場與商家是一致的，只要涉及犯罪，一定會派人到現場執法、取證做記錄。

在班森賀海灣公園大道附近，有不少商家遭人剪斷鐵匣門，入店行竊。(店主提供)
在班森賀海灣公園大道附近，有不少商家遭人剪斷鐵匣門，入店行竊。(店主提供)

警察 華人 布碌崙

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