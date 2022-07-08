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紐約客談╱女性自保 裙底偷拍莫縱容

紐約客談

根據媒體報導，近期在紐約市有一名男子專門跟蹤並拍攝女學生的裙底，並發布在臉書群組，引來大批網友猥褻留言；「裙底偷拍」在紐約偶掀風潮，這次有人先向臉書舉報，繼而報警，再度引發關注。

談到裙底偷拍犯罪，不能忘了早些年被喻為空軍後起之秀的上校馬克·維斯科尼(Mark Visconi)，除用手機在年輕女孩裙底下拍攝數百張照片外，也曾下載無數兒童色情圖片與影片，自毀前程。

與性犯罪相比，裙底偷拍給受害者帶來的傷害程度可能較小，但被偷拍的無辜女性也沒理由承擔這一切；對於勇敢的人，現場發覺可當機立斷作出反擊，但對少女來說，遇到這種情況大多不知所措，更何況或許根本沒有發覺。

科技進步的弊端，讓攝像機變得更小、更簡易攜帶，換句話說，協助犯罪者更容易藏匿；這些相機可藏在鬧鐘、書本，甚至是球鞋內，低角度往上拍攝女性的裙底，令人防不勝防。如同以上案件中被上傳至臉書群組的照片或視頻，被人廉價出售，滿足猥瑣偷窺狂的私慾，受害者卻要背負沈重的心理負擔；女性除了學會保護自己、加強防護意識外，也要通過法律下手，給犯罪者重擊。

歐美國家相比亞洲在制裁偷拍狂的懲罰力度上大得許多，在紐約州，裙底偷拍屬於非法監視行為，構成重罪；第一、二級別的處罰分別可判七年和四年監禁，並強制登記為性犯罪者；在性觀念保守的亞裔群體中，若淪為受害者往往難以啟齒，但縱容偷拍狂的下場就是更多人受害，一定要報警。

臉書 亞裔 紐約市

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