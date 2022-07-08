我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄記者會數度哽咽：安倍情況危急

刺殺安倍晉三嫌犯認了：對前首相不滿 打算殺死他

國慶爆竹頻飛前院 華人報警憂治安

記者牟蘭／紐約報導
李琳達日前舉辦里民會議，為民眾一對一解決生活中面臨的問題。(記者牟蘭／攝影)
李琳達日前舉辦里民會議，為民眾一對一解決生活中面臨的問題。(記者牟蘭／攝影)

一對住在皇后區荷利斯(Hollis)的華裔夫婦，日前在第23選區的市議員李琳達的里民大會上指，雖然紐約市禁放點火的煙火炮竹，但近年來每逢國慶假日，就有沖天炮「飛」到前院，噪音持續到深夜，擾人無法入眠，報警求助，對方早已逃之夭夭，呼籲政府加強查緝。

梁先生(中)與妻子(右)向李琳達辦公室反應選區內非法燃放煙花等問題。(記者牟蘭／...
梁先生(中)與妻子(右)向李琳達辦公室反應選區內非法燃放煙花等問題。(記者牟蘭／攝影)

李琳達6日晚在貝爾羅斯(Bellerose)的YMCA舉辦里民會議，邀請市樓宇局、市交通局、市人權局與市公園局等市府機構、市警105分局、107分局與111分局以及愛迪生電力公司(Con Edison)等代表參與，一對一解答與會民眾的問題。

市主計長蘭德(Brad Lander)、州參議員劉醇逸與史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)以及州眾議員魏普林(David Weprin)等民代，均參加當天的會議表示支持，呼籲居民善用政府資源，解決生活中面臨的問題。

李琳達(左)日前舉辦里民會議，為民眾一對一解決生活中面臨的問題；右為蘭德。(記者...
李琳達(左)日前舉辦里民會議，為民眾一對一解決生活中面臨的問題；右為蘭德。(記者牟蘭／攝影)

首次參加里民會議的梁先生與妻子表示，兩人在荷利斯居住12年，鄰居分租樓宇等原因，導致居住環境複雜，近年來治安變差；尤其是國慶節等節慶假期，非法燃放煙火問題嚴重，也曾目睹有人駕駛無牌車，在自家附近燃放炮竹，深感擔憂。

梁太太說，這些煙火衝擊力大，有火星直接衝進自家前院，極易引起火災，也有人惡作劇，將燃放完的煙火紙屑丟進院內，炮竹聲持續至深夜，擾人無法入眠；她說，雖然曾報警求助，但等到警察趕來，對方早已逃之夭夭。

根據市府規定，雖然新州與紐約州不少城市允許私人在每年6月1日至7月5日以及12月26日至次年1月2日期間購買和使用小型煙火，但紐約市禁止販賣、購買、燃放、自製與運輸煙火，包括小的仙女棒(Sparklers)與大型的沖天炮等，違者將收到1000元的罰單，嚴重者恐被捕留下刑事案底。

紐約市 警察 眾議員

上一則

紐約陽性率飆14％ Omicron新毒株占40％

下一則

購物車糾紛 法拉盛亞裔男遭攻擊臉掛彩

延伸閱讀

「不繳費就停電」 華女誤收催帳單虛驚

「不繳費就停電」 華女誤收催帳單虛驚

非法煙火炸破屋頂 鄰驚呼「像飛彈掉落」

非法煙火炸破屋頂 鄰驚呼「像飛彈掉落」
林凱倫選民事法官 全家幫拉票

林凱倫選民事法官 全家幫拉票
紐約皇后區民事法官參選人林凱倫 初選日最後衝刺拜票

紐約皇后區民事法官參選人林凱倫 初選日最後衝刺拜票
州參議員史塔文斯基 頒華生績優獎

州參議員史塔文斯基 頒華生績優獎

熱門新聞

華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
華裔母親被滯留機場24小時後終於2日抵達紐約。(李可蘭提供)

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

2022-07-02 14:20
國家氣象局預報，紐約市2日(周六)下午，將出現豪雨與強風天氣。Getty Images

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

2022-07-01 15:18
200名來自中國的投資人，向紐約州高等法院提出訴訟，狀告知名地產商。(Getty Images)

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

2022-07-03 09:16
一對華裔男女在民宅內打人毀物搶名錶。(警方提供)

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

2022-06-30 13:19
20歲亞裔女子墜落曼哈頓中城7號線鐵軌，遭列車撞擊身亡 。(取自MTA)

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

2022-06-29 20:20

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌

不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌
彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」
情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作