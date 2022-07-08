國慶爆竹頻飛前院 華人報警憂治安

李琳達日前舉辦里民會議，為民眾一對一解決生活中面臨的問題。(記者牟蘭／攝影)

一對住在皇后區荷利斯(Hollis)的華裔夫婦，日前在第23選區的市議員李琳達的里民大會上指，雖然紐約市 禁放點火的煙火炮竹，但近年來每逢國慶假日，就有沖天炮「飛」到前院，噪音持續到深夜，擾人無法入眠，報警求助，對方早已逃之夭夭，呼籲政府加強查緝。

梁先生(中)與妻子(右)向李琳達辦公室反應選區內非法燃放煙花等問題。(記者牟蘭／攝影)

李琳達6日晚在貝爾羅斯(Bellerose)的YMCA舉辦里民會議，邀請市樓宇局、市交通局、市人權局與市公園局等市府機構、市警105分局、107分局與111分局以及愛迪生電力公司(Con Edison)等代表參與，一對一解答與會民眾的問題。

市主計長蘭德(Brad Lander)、州參議員劉醇逸與史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)以及州眾議員 魏普林(David Weprin)等民代，均參加當天的會議表示支持，呼籲居民善用政府資源，解決生活中面臨的問題。

李琳達(左)日前舉辦里民會議，為民眾一對一解決生活中面臨的問題；右為蘭德。(記者牟蘭／攝影)

首次參加里民會議的梁先生與妻子表示，兩人在荷利斯居住12年，鄰居分租樓宇等原因，導致居住環境複雜，近年來治安變差；尤其是國慶節等節慶假期，非法燃放煙火問題嚴重，也曾目睹有人駕駛無牌車，在自家附近燃放炮竹，深感擔憂。

梁太太說，這些煙火衝擊力大，有火星直接衝進自家前院，極易引起火災，也有人惡作劇，將燃放完的煙火紙屑丟進院內，炮竹聲持續至深夜，擾人無法入眠；她說，雖然曾報警求助，但等到警察 趕來，對方早已逃之夭夭。

根據市府規定，雖然新州與紐約州不少城市允許私人在每年6月1日至7月5日以及12月26日至次年1月2日期間購買和使用小型煙火，但紐約市禁止販賣、購買、燃放、自製與運輸煙火，包括小的仙女棒(Sparklers)與大型的沖天炮等，違者將收到1000元的罰單，嚴重者恐被捕留下刑事案底。