店員自衛反遭控謀殺 亞當斯：同情但尊重檢方

亞當斯在案發地便利店前接受媒體採訪，「尊重」檢方的決定。(取自市長辦公室)

一名有暴力前科的男子日前在曼哈頓上城一雜貨店攻擊店員時，遭店員用刀捅死，而店員這一「自衛」行為被地方檢察官 定為二級謀殺，且因其無力支付高額保釋金而被關押於雷克島監獄 (Rikers Island)；市長亞當斯 (Eric Adams)對涉案者表示「同情」，但「尊重」檢方的決定。

案件發生在漢米爾頓高地(Hamilton Heights)的一家雜貨店內，34歲的西蒙(Austin Simon)進入店內將51歲的收銀員阿爾巴(Jose Alba)推倒，隨後阿爾巴抽刀捅向西蒙，命中要害，送醫後不治。

案發後曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)指控阿爾巴二級謀殺，保釋金50萬，並在雷克島監獄候審；亞當斯7日在對這起案件做出回應時說，「我很同情這位勤奮、誠實的紐約人。」

但他也表示，對地檢辦公室沒有控制權，「這取決於白艾榮，我不會對他的決定提出質疑。」

而市警在亞當斯的管轄權之內，卻同樣對阿爾巴提出謀殺指控；市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)7日表示，此案目前已交由地檢辦公室處理。

聯合雜貨店協會(United Bodega Association)發言人馬特奧(Fernando Mateo)稱，阿爾巴「無意殺害任何人」，也由此為更多的同行業者感到擔心——「雜貨店員們每天都在擔心被隨意闖進的人襲擊，商店扒手和搶劫更是屢見不鮮。」

阿爾巴的女兒尤利薩(Yulissa)認為這是「正當防衛」，她稱父親從來沒有傷害過任何人，也從來沒有因為一己私利而和人爭吵，甚至持刀相向，「這是第一次。」

被刺致死的西蒙，當時還在保釋期，根據警方紀錄，他此前有八次被捕紀錄，其中包括攻擊罪。

「沒有比這更清楚的自衛例子了。」前檢察官、刑事辯護律師迪索羅(Michael Disoarro)說。

阿爾巴的辯護律師向法官力保他不會逃往他國，並隨時等待法庭傳喚；法官同意降低保釋金至5萬元，親友也已籌措上繳。