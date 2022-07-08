不滿薯條店加收醬汁費 3女砸店、襲警

三名女嫌在下東城因不滿店家收取額外醬料費用砸店。(截自推特)

位於曼哈頓 下東城的連鎖薯條專賣店Bel Fries日前遭到顧客砸店，兩名員工受傷；市警表示，砸店者因不滿店家收取額外1.75元的醬料費用而動手，店員將影片上傳到網路後被瘋傳，三名砸店女子也因此被捕。

市警表示，3日凌晨約4時10分，在下東城律勞街(Ludlow St.)爆發衝突，三名非洲裔女性不滿店家另外收取醬汁費用，因此爆發口角衝突，最後升級成肢體攻擊並砸店。

根據目擊者上傳到推特的影片，店裡警鈴大作，三名女嫌犯站在櫃台外任意拿起可及物品，包括玻璃瓶、金屬凳子，朝著站在櫃台內正在拍攝的店員丟，一度跳上櫃台，跑到內部繼續砸，還把醬汁亂灑，破壞防疫用的塑膠隔板；店外還站著圍觀群眾，一邊用手機 拍照錄影，一邊歡呼。

三名女嫌犯站拿起玻璃瓶、凳子，朝正在拍攝的店員丟。(截自推特)

根據警方，三名女嫌犯造成店裡約250元的財物損失，還有一名33歲的女性員工和另一名男性員工頭部有撕裂傷；案件發生後，Bel Fries被迫關門善後，直到6日店外仍大門深鎖，未重新營業。

目前三名女嫌已被警方以搶劫和毀損財物等罪名逮捕。其中27歲的Pearl Ozoria在逮捕過程中，更搧警察 巴掌，被額外以毆打警察、拒捕、妨礙政府和行為不檢等罪名指控；其他兩人還另外被指控攜帶武器等罪名。