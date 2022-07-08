我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄記者會數度哽咽：安倍情況危急

刺殺安倍晉三嫌犯認了：對前首相不滿 打算殺死他

不滿薯條店加收醬汁費 3女砸店、襲警

記者顏嘉瑩／紐約報導
三名女嫌在下東城因不滿店家收取額外醬料費用砸店。(截自推特)
三名女嫌在下東城因不滿店家收取額外醬料費用砸店。(截自推特)

位於曼哈頓下東城的連鎖薯條專賣店Bel Fries日前遭到顧客砸店，兩名員工受傷；市警表示，砸店者因不滿店家收取額外1.75元的醬料費用而動手，店員將影片上傳到網路後被瘋傳，三名砸店女子也因此被捕。

市警表示，3日凌晨約4時10分，在下東城律勞街(Ludlow St.)爆發衝突，三名非洲裔女性不滿店家另外收取醬汁費用，因此爆發口角衝突，最後升級成肢體攻擊並砸店。

根據目擊者上傳到推特的影片，店裡警鈴大作，三名女嫌犯站在櫃台外任意拿起可及物品，包括玻璃瓶、金屬凳子，朝著站在櫃台內正在拍攝的店員丟，一度跳上櫃台，跑到內部繼續砸，還把醬汁亂灑，破壞防疫用的塑膠隔板；店外還站著圍觀群眾，一邊用手機拍照錄影，一邊歡呼。

三名女嫌犯站拿起玻璃瓶、凳子，朝正在拍攝的店員丟。(截自推特)
三名女嫌犯站拿起玻璃瓶、凳子，朝正在拍攝的店員丟。(截自推特)

根據警方，三名女嫌犯造成店裡約250元的財物損失，還有一名33歲的女性員工和另一名男性員工頭部有撕裂傷；案件發生後，Bel Fries被迫關門善後，直到6日店外仍大門深鎖，未重新營業。

目前三名女嫌已被警方以搶劫和毀損財物等罪名逮捕。其中27歲的Pearl Ozoria在逮捕過程中，更搧警察巴掌，被額外以毆打警察、拒捕、妨礙政府和行為不檢等罪名指控；其他兩人還另外被指控攜帶武器等罪名。

警察 曼哈頓 手機

上一則

店員自衛反遭控謀殺 亞當斯：同情但尊重檢方

下一則

紐約犯罪率增3成 仇亞仍居高

延伸閱讀

舊金山國慶夜不寧靜 民眾圍攻公車、手持煙火襲警

舊金山國慶夜不寧靜 民眾圍攻公車、手持煙火襲警
舊金山國慶日晚公車被圍攻 有人手持煙火襲警

舊金山國慶日晚公車被圍攻 有人手持煙火襲警
下東城影展7日開幕 放映我愛紐約

下東城影展7日開幕 放映我愛紐約
下東城華人美容院遭投汽油彈 兩華人受傷 嫌犯仍在逃

下東城華人美容院遭投汽油彈 兩華人受傷 嫌犯仍在逃
華女遭槍殺焚屍 七分局逮捕17歲幫派分子

華女遭槍殺焚屍 七分局逮捕17歲幫派分子

熱門新聞

華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
華裔母親被滯留機場24小時後終於2日抵達紐約。(李可蘭提供)

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

2022-07-02 14:20
國家氣象局預報，紐約市2日(周六)下午，將出現豪雨與強風天氣。Getty Images

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

2022-07-01 15:18
200名來自中國的投資人，向紐約州高等法院提出訴訟，狀告知名地產商。(Getty Images)

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

2022-07-03 09:16
一對華裔男女在民宅內打人毀物搶名錶。(警方提供)

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

2022-06-30 13:19
20歲亞裔女子墜落曼哈頓中城7號線鐵軌，遭列車撞擊身亡 。(取自MTA)

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

2022-06-29 20:20

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌

不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌
彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」
情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作