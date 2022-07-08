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史島華人教會 瑪麗奧批民主黨與治安

記者顏潔恩／紐約報導
競選連任的史泰登島共和黨國會眾議員瑪麗奧(右)造訪華人基督教會，介紹政績。(讀者提供)
競選連任的史泰登島共和黨國會眾議員瑪麗奧(右)造訪華人基督教會，介紹政績。(讀者提供)

競選連任的史泰登島共和黨國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)7日造訪當地的華人基督教會(Chinese Christian Church)，介紹政績，並談及整頓紐約市治安的重要性；她指出，在民主黨一意孤行的帶領下，紐約市有太多社會問題，選民一定要善用手中的選票，選出能維護治安的民選代表。

瑪麗奧在中美文化藝術促進會主席王碚、紐約同源會創會會長陳慧華等人的陪同下，造訪教會及華裔牧師王天聲。

瑪麗奧表示，紐約州民主黨勢力根深蒂固，選出極端派民選官員、法官，推出無法保障人民安全的政策，也引發一系列社會問題；她舉例，近期一名有11項犯罪前科的累犯被法官准許保釋，回到街頭反造成民眾生活不安寧，這對無辜、奉公守法的民眾而言並不公平。

另外，全美不少地方檢察官採取「縱容犯罪」(soft-on-crime)政策，無法嚴打重犯罪，最終只能由聯邦執法部門如聯邦調查局(FBI)、法警等與市警合作，將大量通緝犯逮捕歸案；保釋法改革也是造成治安惡化的幕後推手，新修正的制度也未起到作用，她呼籲華人選民應以此為鑑，善用手中的選票，投選給真正維護社區權益的人。

作為紐約市唯一的共和黨國會議員，她將於明年初接受民主黨的挑戰，目前民主黨參選人包括前國會眾議員羅斯(Max Rose)、女性參選人迪芭蘿(Brittany Ramos DeBarros)。

民主黨 紐約市 眾議員

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