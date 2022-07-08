福壽老人中心紀念盤黃美嫺善舉

CPC宣布將福壽老人中心的餐廳，命名為盤黃美嫺紀念堂。(CPC提供)

華人策劃協會(華策會)7日宣布，為紀念因染疫已故的長者盤黃美嫺(Maria Poon)，長年支持華策會(CPC)，並向福壽老人中心 捐贈25萬元，即日起將中心的餐廳以她命名，感謝她的善舉；她的子女與孫兒當日參與揭幕典禮，追憶盤黃美嫺。

來自香港的移民 盤黃美嫺自2015年起，多次向福壽老人中心捐贈，幫助新移民與長者適應美國的生活；2020年疫情 爆發，她不幸染疫去世，享年76歲，她的善舉傳遞給家人，至此共向該中心捐贈25萬元。

盤黃美嫺的女兒盤伊莉莎白(Elizabeth Poon，音譯)表示，她的母親是一位出色的女主人，喜歡通過宴會與活動將不同的人聚在一起；她感謝華策會為家人提供這個難忘的回憶，承諾秉承母親的善舉，繼續服務社區，「我們將繼續母親的步伐，支持華策會的重要工作」。

華策會總裁兼執行長何永康表示，盤黃美嫺紀念堂將成為一個鼓舞人心的公共空間，供長者與友人和家人一起用餐、交談和活動，「我們非常榮幸，盤家委託我們紀念盤黃美嫺為社區服務的善舉」。

福壽老人中心主任鄭石表示，新冠疫情爆發，長者成為易感人群，許多老年人因染疫不幸離世，還有長者為防疫被隔離家中，倍感孤獨；他指，隨著疫情趨緩，希望盤黃美嫺紀念堂能鼓勵更多長者重新恢復正常生活。