紐約州務卿訪布碌崙華社 傾聽民意

州務卿羅德里格斯(右四)日前訪問位於8大道的華人策劃協會布碌崙分會，聽取民意。(梅兆波提供)

為提升對布碌崙 (布魯克林)華人 社區的了解，紐約州州務卿羅德里格斯(Robert Rodriguez)日前訪問位於8大道的華人策劃協會布碌崙分會，聆聽華人代表與當地民眾的想法；華策會布碌崙分會主任梅兆波指出，日落公園有許多新移民 人口，更需移民權益相關的資源，改善他們的生活品質。

羅德里格斯日前與「新美國人辦公室」(Office for New Americans，簡稱ONA)專員，至8大道與華策會職員會晤；梅兆波指出，羅德里格斯首先了解該會各部門所提供的服務，大多與移民福利相關。

他強調，日落公園作為西語裔、華人參半的新興移民社區，相比其他社區來得弱勢，更急需州府部門的關注、援助、以及資源投入；而華社面臨更具體的問題，包括語言和文化障礙、可負擔房源等，希望州府能就這些議題帶來必要援助，羅德里格斯表示將會把這些資訊帶回去考量，盡可能擬出最佳方案。

另一方面，梅兆波也提及「新美國人辦公室」的成立，協助新移民方便獲得州府服務，例如與熟悉當地的社區組織合作，展開各種服務。

其與華策會合作的項目包括：通過ONA機會中心獲得免費的移民諮詢，直接安排移民律師給需要的民眾，處理公民入籍、綠卡更新、或「暫緩遣返幼年來美者」計畫(Deferred Action for Childhood Arrivals，簡稱DACA)援助。

另項計畫則是為在颶風艾妲(Hurricane Ida)中遭遇財物損失、又未能自聯邦急難管理局(FEMA)獲得援助的災民提供救濟，該計畫幫助無數個不諳英文、或不熟悉申請程序的華人家庭，協助他們重建家園。