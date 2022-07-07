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人手缺 紐約市泳池救生員漲薪22%

記者和釗宇／紐約報導
紐約市救生員人手短缺，市府與工會達成協議，為泳池救生員漲薪22%。(市公園局提供)
紐約市救生員人手短缺，市府與工會達成協議，為泳池救生員漲薪22%。(市公園局提供)

紐約市救生員近來出現人手短缺，導致一些泳池和海灘完全或部分關閉；市府與工會6日達成協議，將給泳池救生員漲薪22%，時薪將達到19.46元，只在今年夏季生效。

此前新進救生員的時薪均為16元，夏季每周都工作的救生員也會在9月獲得一筆1000元的留任獎金；但公共泳池和海灘面臨人手短缺，目前全市僅有778名救生員，只有疫情前的一半，導致部分泳池和海灘不得不削減服務。

目前救生員由全市最大的公務員工會District Council 37代表，工會最終與市府達成夏日臨時漲薪協議；市長亞當斯(Eric Adams)表示，「每位市民都有權安全在公共泳池和海灘享受夏季，市府團隊已經努力確保這一點。」

同時，市府也將設立救生員培訓項目，為全市泳池充實人手；市府還將從應急管理辦公室(Office of Emergency Management)、消防局(FDNY)和市警局抽調人手，確保民眾遠離被關閉的海灘。

District Council 37執行總監加力多(Henry Garrido)表示，與市府達成協議的最重要意義是，確保遊客在海灘和泳池的安全，讓受過專業訓練的救生員處理水中緊急情況；他說，紐約市自2014年起，就再沒發生過救生員在場情況下的溺亡事件。

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