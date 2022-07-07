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「紐約關懷」醫療服務 取消6個月居住期限制

記者張心／紐約報導
卡斯特羅(中)表示，取消在紐約市居住超過六個月才可獲得「紐約關懷」的申請要求。(記者張心／攝影)
卡斯特羅(中)表示，取消在紐約市居住超過六個月才可獲得「紐約關懷」的申請要求。(記者張心／攝影)

市長移民辦公室(Mayor's Office of Immigrant Affairs)聯合市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)6日表示，已取消在紐約市居住時間超過六個月才可獲得「紐約關懷」(NYC Care)的申請要求，使醫療保健服務真正成為所有紐約居民都可以獲得的權益。

市長移民辦公室新任主任卡斯特羅(Manuel Castro)表示，今後紐約居民不需為無法看病而擔心，「無論移民身分，都不必再等六個月，只要住在紐約，都會協助獲得醫療保健服務。」

旨在為約30萬無保紐約居民提供健康保險的「紐約關懷」項目，2019年由前市長白思豪(Bill de Blasio)推出，規定在紐約市居住六個月及以上、無法負擔普通健保的居民及無證移民，都可以通過註冊該項目預約家庭醫生、進行預防性體檢以及獲得全天候預約協助等醫療服務；此次「升級版」的關懷計畫，每年將從市府獲得1億元撥款。

順利藉該項目治療糖尿病的威爾士(Wendell Wells)表示，2020年確診糖尿病，非常嚴重，「加入該項目後常接到醫生電話，關心我的情況。之後固定接受治療，也吃得起醫院開的藥，如今已經基本康復。」

市長移民辦公室新任局長卡斯特羅(中)表示，取消在紐約市居住時間超過六個月才可獲得...
市長移民辦公室新任局長卡斯特羅(中)表示，取消在紐約市居住時間超過六個月才可獲得「紐約關懷」的申請要求。（記者張心／攝影）

「我們為根據聯邦標準，沒有資格或不能負擔醫療保險的紐約人，提供平價或免費的服務。」市公立醫療系統「紐約關懷」執行主任希門尼斯(Jonathan Jimenez)表示，紐約市保健計畫是全國最大和最全面的措施，保證紐約人的權益，無論其移民身分或支付能力。

加入「紐約關懷」，需要準備身分證明、收入及住址證明、及保險資格認定等文件；報名或了解相關信息可撥打(646) 692-2273，網址www.nyccare.nyc，提供中文普通話和廣東話服務。

移民 醫療保險 紐約市

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