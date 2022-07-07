紐約市換邊停車恢復 布碌崙華社盼街道整潔

班森賀海灣公園大道上換邊停車的標識。(記者胡聲橋／攝影)

因為疫情 部分暫停，紐約市5日起全面恢復掃街及換邊停車。疫情期間，因為許多垃圾無法得到及時清理，布碌崙 (布魯克林)華社，包括日落公園和班森賀，都飽受髒亂之苦。現在全面恢復換邊停車，華社民眾都希望此舉能有助改善街道環境，提升整潔。

班森賀海灣公園大道(Bay Parkway)從65街到70街是一段華人商家聚集的地區。這段路本來從上午8時到8時半，周一到周六都是清掃街道的時間，不許停車。但據海灣公園大道華商聯合會會長李志波介紹，自從疫情爆發，市政府放鬆掃街的規定後，掃街車肯定不是一周六天都來掃街。上午掃街時間停車，也不會吃罰單。正因為如此，街道時而出現垃圾遍地的情況。

班森賀海灣公園大道路邊堆積的垃圾。(記者胡聲橋／攝影)

州眾議員寇頓(William Colton)近日還組織選區辦公室的工作人員，布碌崙華人社區服務中心的會員，以及其他義工，共同上街清掃垃圾。該服務中心還邀請市清潔局外展人員講解如何正確放置和處理垃圾。中心負責人羅添福說，疫情以來，垃圾問題一直困擾著華社，他認為全面恢復換邊停車，有助於緩解垃圾問題，但更希望華社民眾能了解和遵守處理垃圾的規則。

州眾議員寇頓組織辦公室人員和義工上街掃垃圾。(伍燕珊提供)

8大道 本來就擁擠，疫情期間垃圾車無法及時清掃，有人在路邊搭建食篷，還有人占道擺攤，最終導致人行道寸步難行，街道上垃圾遍地，使8大道的清潔問題到了令人難以忍受的程度。商家林錚說，全面恢復換邊停車，對於改善8大道的環境有積極影響，但8大道真要變得整潔，還有很長的路。