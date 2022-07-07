「不繳費就停電」 華女誤收催帳單虛驚

PSEG電力公司近期發信催繳逾期帳單；圖為該公司兩年前整修當地因風災毀壞的電線。(取自PSEG官網)

一名華裔長島 居民稱，日前收到PSEG電力公司的帳單信件，告知她若不及時繳費，恐失去電力，經溝通，發現電力公司系統出錯，虛驚一場；據統計，自疫情 爆發後，PSEG電力公司約有12萬用戶積欠1.6億元電費，已發催繳帳單，若用戶不理，最早恐在12日斷電。

根據PSEG電力公司的信件，隨著疫情趨緩，該公司恢復收費制度，若用戶不能按時支付，恐於本月12日起失去電力，據悉已有4萬6000名未支付帳單的長島民眾已收到這封警告信。

在長島納蘇郡居住超過十年的陳琳達(Linda Chen，音譯)表示，她日前收到這封催繳帳單的信件，稱她未及時繳電費，但經與電力公司核對帳單，發現她並不是電力公司要求催繳的住戶，只是誤收信件；即使如此，她仍對電力公司不滿。

陳琳達指，超級風暴珊迪與颶風艾妲(Ida)期間，家中分別停電三周與四周，只靠小發電機維持，生活幾乎回到「原始社會」；今年年初，又收到近400多元的高額電費帳單，呼籲政府整頓相關部門，為低收入 居民提供補助。

根據州府數據，截至5月約有12萬用戶積欠超過1.6億元電費，目前有3萬7863用戶申請延期支付計畫，以避免在夏季失去電力；該公司的客服經理索雷爾(Kim Soreil)表示，公司會陸續拜訪未繳電費而被斷電的用戶，告知延期支付計畫，幫其恢復電力。

索雷爾指，延期付費計畫可避免用戶再次支付滯納金，支付首付金額後，每月攤還可低至十元；符合申請資格的低收入家庭，到今年9月1日都不會被斷電。民眾可在今年底前申請相關補助計畫，可致電PSEG1(800)490-0025，詢問是否符合資格。