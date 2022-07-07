我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台入境放寬 7/14起3類人搭機「免附PCR報告」

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

紐約客談／走出疫情 先讓紐約變乾淨

紐約客談

兩年前，因為新冠疫情，時任紐約市長白思豪宣布暫停執行換邊停車的規定，後來部分恢復，紐約市直至本周全面執行該規定。

有人對此歡欣鼓舞，因為受夠了疫情給紐約環境帶來的負面影響，因為難以忍受大街和人行道經常滿是垃圾，希望此舉能還紐約一個整潔的面貌。但也有人不以為然，認為紐約停車難，疫情期間換邊停車的規定一放鬆，停車比以前容易，而且吃的罰單也比以前少。現在全面恢復換邊停車，又要像以前那樣苦苦尋覓停車位。

實際上，紐約已超過千人在網上連署請願，要求停止執行這一規定。

不過，眼看著紐約慢慢從疫情中復甦，其實最先要做的事情就是恢復整潔和秩序。地震之後，難道不需要先清理斷磚殘瓦；颶風過後，難道不應該先清理殘枝碎葉嗎？正因為如此，市長亞當斯為清潔局撥了更多經費，還試點在曼哈頓設置大垃圾箱，收納更多垃圾。應該說，全面恢復換邊停車，符合更多人的利益，也符合城市復甦的需要。或許，紐約市應該放寬對停車的處罰規定？

從另一方面講，即使沒有新冠疫情，民眾對紐約的清潔也並不滿意，人們對紐約抱怨最多的估計就是髒亂。那麼，是否有可能藉此機會，讓紐約的面貌比疫情前更好？這應該是大多數紐約人所期盼的。

疫情 紐約市 亞當斯

上一則

「不繳費就停電」 華女誤收催帳單虛驚

下一則

「可否挪個車？」 紐約市清潔局搞笑視頻被揶揄

延伸閱讀

紐約國慶長周末槍擊暴力大增 逾50人受害

紐約國慶長周末槍擊暴力大增 逾50人受害
紐約「幽靈車」橫行 市長祭鐵腕 被捕人數暴增3倍

紐約「幽靈車」橫行 市長祭鐵腕 被捕人數暴增3倍

第六波疫情來襲 紐約將推新監控系統

第六波疫情來襲 紐約將推新監控系統
亞當斯、詹樂霞控槍商蓄意銷售…市警繳獲幽靈槍 暴增351%

亞當斯、詹樂霞控槍商蓄意銷售…市警繳獲幽靈槍 暴增351%
紐約市長公校控制權今到期 霍楚遲未簽縮班法案

紐約市長公校控制權今到期 霍楚遲未簽縮班法案

熱門新聞

20歲亞裔女子墜落曼哈頓中城7號線鐵軌，遭列車撞擊身亡 。(取自MTA)

紐約大學華裔女生 墜落地鐵遭撞身亡 正在知名投行實習

2022-06-29 20:20
華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
華裔母親被滯留機場24小時後終於2日抵達紐約。(李可蘭提供)

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

2022-07-02 14:20
一對華裔男女在民宅內打人毀物搶名錶。(警方提供)

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

2022-06-30 13:19
國家氣象局預報，紐約市2日(周六)下午，將出現豪雨與強風天氣。Getty Images

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

2022-07-01 15:18
200名來自中國的投資人，向紐約州高等法院提出訴訟，狀告知名地產商。(Getty Images)

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

2022-07-03 09:16

超人氣

更多 >
濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量
華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理
高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費
通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所

通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎