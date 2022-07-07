紐約客談／走出疫情 先讓紐約變乾淨

兩年前，因為新冠疫情 ，時任紐約市 長白思豪宣布暫停執行換邊停車的規定，後來部分恢復，紐約市直至本周全面執行該規定。

有人對此歡欣鼓舞，因為受夠了疫情給紐約環境帶來的負面影響，因為難以忍受大街和人行道經常滿是垃圾，希望此舉能還紐約一個整潔的面貌。但也有人不以為然，認為紐約停車難，疫情期間換邊停車的規定一放鬆，停車比以前容易，而且吃的罰單也比以前少。現在全面恢復換邊停車，又要像以前那樣苦苦尋覓停車位。

實際上，紐約已超過千人在網上連署請願，要求停止執行這一規定。

不過，眼看著紐約慢慢從疫情中復甦，其實最先要做的事情就是恢復整潔和秩序。地震之後，難道不需要先清理斷磚殘瓦；颶風過後，難道不應該先清理殘枝碎葉嗎？正因為如此，市長亞當斯 為清潔局撥了更多經費，還試點在曼哈頓設置大垃圾箱，收納更多垃圾。應該說，全面恢復換邊停車，符合更多人的利益，也符合城市復甦的需要。或許，紐約市應該放寬對停車的處罰規定？

從另一方面講，即使沒有新冠疫情，民眾對紐約的清潔也並不滿意，人們對紐約抱怨最多的估計就是髒亂。那麼，是否有可能藉此機會，讓紐約的面貌比疫情前更好？這應該是大多數紐約人所期盼的。