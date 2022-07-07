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非裔男撞亞裔長者喊「我恨中國人」警：不算違法

記者鄭怡嫣／紐約報導
男子在停車場朝亞裔老人喊「我恨中國人」。(受害者家人提供)
男子在停車場朝亞裔老人喊「我恨中國人」。(受害者家人提供)

一名韓裔老人日前在皇后區法拉盛，疑遭素不相識的男子碰撞，並咒罵「我恨中國人」(I hate Chinese)，到場處理報案的亞裔警察得知他未受傷時，以「你只是度過了糟糕的一天」為由勸他息事寧人；警方6日向本報記者確認，警局報告有該名嫌犯及這起案件的紀錄，但只是違規(violation)而不是犯罪，因為即使是輕微碰撞，未受傷並不能算犯罪，而言語攻擊由於受到憲法第一修正案的保護，也並不違法。

受害人女兒描述，5日上午11時左右，在北方大道交147街的加油站，62歲的父親進入店內時，該非洲裔男子上前，用肩膀碰撞他的胸口，並朝他大喊「我恨中國人」，由於父親通曉英語，且是市警109分局的神職聯絡員(clergy liaison)，當即報警，一名亞裔警員30分鐘趕到，瞭解他未受傷後表示，「你現在看見他了嗎？你再也不會遇到這個人了。你只是度過了糟糕的一天。明天就好了。這個城市很大，這樣的事每天發生」。

受害人女兒表示，父親聽聞後很驚訝，回答「現在全國不是都有仇亞問題嗎？我不想讓這個人上街，繼續傷害他人」，這時警方才受理此案，但由於只有身體受傷才可控「仇恨犯罪」，其他的諸如捶打、吐口水、掌幗等，卻並不算仇恨犯罪，她呼籲立法者修改仇恨犯罪的定義。

警方6日表示，警局確實有該名嫌犯及這起案件的報告，受害人當時並未向警方提及遭到碰撞(shove)，報告中還記錄，事件屬騷擾(harassment)違規，而不是犯罪，因為即使輕微碰撞，身體未受傷害並不算犯罪，目前的法律也規定，單單的言語攻擊並不算違法。

聽聞此事後，市議員黃敏儀6日向本報記者回應，已與受害者及其家人取得聯繫，慶幸沒有人因此受傷，但也理解此類事件所造成的心理創傷，由於目前對於罪證的標準很高，執法部門很難以仇恨犯罪來追責，這也是她一直呼籲改革公訴標準的原因，基於族裔、宗教信仰、性取向而施暴者，應更容易被定義為「仇恨犯罪」。

仇恨犯罪 亞裔 韓裔

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